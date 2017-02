L’animal politique

Le blocage dans la constitution du gouvernement est un comportement déraisonnable

Ça va faire bientôt un semestre que le Maroc roule bien sans nouveau gouvernement. Cela nous persuade, dans un mauvais exemple, que dans notre pays, un gouvernement ça ne sert à rien, si ce n’est qu’à mettre les bâtons dans les roues du Royaume, à valider des décisions qui étouffent le citoyen et qui chargent son fardeau. Ceci dit, nous ne sommes pas les seuls à avoir vécu cette situation. D’autres royaumes ont profité de la même. La Belgique a vécu 541 jours de félicité sans gouvernement et l’Espagne 300 jours.

Les causes de ce bout de chemin en «vogue la galère» était une asymétrie culturelle et économique entre leurs régions, doublée d’une stupidité de dissymétrie politique entre des partis incapables de s’entendre entre eux sur le partage du gâteau.

Rien d’étonnant car les partis, à l’instar des personnes qui les composent ont des degrés de sociabilité à fleur de peaux. Tout contact avec les individus ou les entités qui ont un avis différent sur la conduite de leur vie n’est qu’une pénible nécessité. Aristote le savait déjà pour avoir statué que «l’homme est un animal politique».

Contrairement aux animaux où domine la loi du plus fort, on est contraint chez l’humain politique de faire de la place pour le crétin, l’intelligent, le bandit, le profiteur, l’opportuniste, le niais et les stupides pour ne pas utiliser un qualificatif saillant. J’utilise le pluriel pour le dernier mot car l’humanité est ainsi faite.

Mère nature s’est arrangée pour pondre, à taux constant, plus de crétins et de stupides que de personnes sensées. Remarquez que je n’ai pas opposé la stupidité à l’intelligence. La stupidité ne manque pas non plus chez les gens intelligents. Parfois elle foisonne chez les top intelligents. Ne vous méprenez pas sur le sens de la stupidité: Est stupide tout être (animal ou humain) qui provoque des dégâts chez l’autre sans en tirer lui-même profit, voire parfois, en s’infligeant des pertes à en devenir crétin.

Les personnes stupides, si elles sont dotées de pouvoir politique ou d’éminences quelconques peuvent infliger des dommages effarants à toute un peuple. Le parti de l’Istiqlal avec l’instauration de l’arabisation pure et dure de l’enseignement et le PJD avec l’amalgame entre la langue arabe et religion en sont les archétypes parlants marocains. Plus dévastateur encore la destruction des tours du World Trade Center et le saccage de l’Irak qui s’en est suivi décidé par Bush et ses acolytes. On pourrait dire pour résumer que tout comportement déraisonnable est une stupidité.

Ainsi, le blocage dans la constitution du gouvernement Benkirane 2 est un comportement déraisonnable, donc une stupidité malgré le fait que son impact négatif sur la marche des choses est gommé par l’hyper-action royale.

Le must de la stupidité est illustré par les élections. C’est l’occasion pour les électeurs stupides de nuire à tous les autres, voire à toute la planète, sans rien y gagner. Cette masse importante de votants stupides vont permettre le maintien au pouvoir, au nom d’une clownesque démocratie, d’une bonne fraction de stupides plus margoulins qu’eux à la tête des institutions.

Les hommes, et ceux politiques en particulier, devraient s’inspirer des animaux où la stupidité n’est présente que par une faible transmission génétique. Partant de cet aphorisme, Benkirane prend le temps nécessaire pour constituer sa ménagerie d’animaux politiques. Une ménagerie patiemment constituée est une expression de despotisme où les animaux paisibles ont une liberté conditionnelle et ceux féroces sont matés en cages