Land Rover Discovery, 5ème Génération

Le Discovery de 5ème génération est désormais présent sur le catalogue de Land Rover Maroc, chez SMEIA. Ce modèle mythique, né en 1989, ayant pour but de joindre le luxe et le confort d’un Range Rover et les capacités de franchissement du Defender, continue à faire ses preuves, même en allant d’une table rase. Les ingénieurs de la marque l’ont conçu en se basant sur sept principes, pour en ressortir avec ce qu’ils ont nommé les sept merveilles du Land Rover Discovery.

Primo, l’habitacle avec ses 7 sièges pour adultes. Le nouveau Discovery propose 7 vraies places, pouvant accueillir des adultes dans un confort similaire sur les 3 rangées. En plus d’être réglables à distance grâce à une application dédiée et disponible sur son smartphone.

Secundo, la sécurité pour plus de tranquillité. Destiné aux longs périples, Land Rover a misé fort sur le volet sécuritaire et l’assistance à la conduite, embarquant une technologie de sécurité semi-autonome, le contrôle dynamique de la stabilité et la direction à assistance électrique (EPAS) et bien d’autres technologies tout-terrain (HDC, ETC, RSC…).

Tertio, c’est la base chez le constructeur britannique, le Tout-Terrain. Ce nouveau Discovery perd 480kg sur la balance, grâce à sa structure en aluminium, ce qui lui accorde des capacités de franchissement hors-normes. Tellement impressionnantes qu’aucune autre familiale ne permet de s’amuser autant, et aucun vrai 4×4 n’est aussi logeable. Une référence en matière de polyvalence.

Quatro, le design contemporain à la britannique. Même si le nouveau design incorpore des éléments typiques de l’ADN Discovery, certains puristes ne retrouveront pas le design habituel de ce dernier. Les formes cubistes disparaissent pour laisser place à quelques rondeurs, remarquables principalement sur la face avant. La calandre et les feux rappellent fortement ceux du Range Rover, avec lequel ce Discovery partage sa plateforme en aluminium.

Quinto, l’obsession du rangement sur le Discovery. On a l’impression que les ingénieurs designers de Land Rover se sont lancé le défi de transformer chaque centimètre cube en un espace de rangement, et le plus discrètement qu’il soit. On en trouve partout, au niveau du tableau de bord, de la boîte à gants, de la console centrale, des portes et sous le plancher.

Sexto, vie à bord en mode connecté. Ce Discovery cinquième du nom propose une vie à bord high-tech, avec une borne wifi pour 8 appareils, 9 ports USB et 6 prises de 12 volts; de quoi recharger tous ses appareils en même temps sans se ruiner.

Septimo, la mission humanitaire de Land Rover ne s’arrête pas là. Avec ce nouveau Discovery, Land Rover continuera sur sa lancée en terme d’aide humanitaire et de projets de sauvegarde partout dans le monde.