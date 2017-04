Lancement du premier réseau social du vide-dressing au Maroc

Vidressing.ma, plateforme qui se veut « le premier réseau social du vide-dressing au Maroc » vient d’être lancé par la start-up O2M Digital. Objectif : répondre à un besoin spécifique qu’est l’achat, la vente et l’échange de vêtements d’occasion sur Interne.

«Les utilisatrices de Vidressing.ma peuvent trouver les vêtements de leurs marques préférées et qui correspondent à leurs tailles ou préférences. Bien plus qu’une marketplace, la plateforme incite aussi les vendeuses et les acheteuses à communiquer entre elles d’une façon instantanée », expliquent les développeurs du projet.

D’après la même source, le site ne prend aucune commission sur les produits et les différentes transactions effectuées sur le site. Aussi Vidressing.ma permet à ces utilisatrices d’échanger leurs articles.