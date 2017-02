Lancement de l’application mobile « MaRoute » pour promouvoir l’information routière en temps réel

Dans le cadre de sa stratégie visant à promouvoir l’information routière en temps réel et à accroître la sécurité des voyageurs, le Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique a lancé une nouvelle application mobile destinée aux usagers de la route, appelée « MaRoute ».

Cette application est téléchargeable gratuitement sur les Stores et offre comme fonctionnalités principales : l’affichage sur carte des événements qui perturbent ou bloquent la circulation routière (accidents, enneigement, inondations, travaux routiers…); la notification par push mobile des incidents routiers à proximité; la visualisation des trajets et des itinéraires (incidents, travaux, points de vigilance …); et la proposition de déviation éventuelle sur carte.

Ces informations proviennent essentiellement de la base de données relatives aux incidents routiers gérée au niveau central et alimentée par les Directions Régionales et Provinciales du Ministère via le système d’information routier, précise un communiqué de ce département.

En plus desdites fonctionnalités, MaRoute se veut être participative et interactive grâce à un module permettant de recueillir les déclarations des citoyens concernant les blocages, perturbations ou risques constatés sur leurs trajets situés hors agglomération.

La mise en place de cette application s’inscrit également dans le cadre de la politique du Ministère axée sur la promotion de l’administration électronique et l’accompagnement de l’évolution constante des technologies mobiles en vue d’offrir un meilleur service public aux citoyens marocains, selon la même source.