Lancement de la radio musicale NRJ Maroc en mars prochain à Casablanca

La radio musicale NRJ Maroc sera lancée le 25 mars prochain sur le web et application mobile, indique la radio dans un communiqué.

Présent dans les principaux pays d’Europe, en Russie et au Liban, NRJ Maroc offrira à ses auditeurs une programmation musicale inédite réunissant tous leurs hits préférés, des émissions de divertissement et de contenu digital exclusif, précise le communiqué, faisant savoir que pour la célébration de ce lancement, un concert inédit réunissant des stars internationales et marocaines sera organisé le 25 mars à Casablanca.

NRJ Maroc est le fruit d’un partenariat stratégique entre NRJ Group et Radio Planète, en vertu duquel l’opérateur marocain détient une licence exclusive pour l’exploitation de la marque NRJ sur le territoire national, ajoute-t-on.

L’objectif est d’être à l’écoute des auditeurs marocains en déployant une offre innovante, riche et diversifiée dans les métiers de l’édition, de production, et de diffusion. NRJ Maroc bénéficie à ce titre de l’expertise et de l’innovation de NRJ Group, explique la même source.