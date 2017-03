L’ambassadeur du Maroc auprès de la CEDEAO remet ses lettres de créance au président de la Commission

Le Président de la Commission Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), Marcel Alain De Souza, a reçu, jeudi à Abuja, M. Moha Ou Ali Tagma, qui lui a remis ses lettres de créance en tant qu’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Royaume du Maroc auprès de la CEDEAO.

Le Maroc, qui dispose d’un statut d’observateur au sein de la CEDEAO et qui entretient des relations intenses et privilégiées avec ses membres, a déposé officiellement sa demande d’intégration en tant que membre à part entière de cette organisation.

Créée en 1975 et ayant son siège à Abuja, la CEDEAO est une Organisation d’intégration sous-régionale africaine regroupant 15 pays et totalisant 320 millions d’habitants et un PIB de 700 milliards de dollars. Elle a pour objectif de promouvoir l’intégration économique entre ses Etats membres par l’instauration à terme d’une union économique et monétaire ainsi que la libre circulation des biens, des capitaux et des personnes dans cet espace.

Reconnue comme Communauté Economique Régionale par le Traité d’Abuja de 1991 en tant que pilier de la Communauté Economique Africaine, la CEDEAO est actuellement présidée par Son Excellence Madame Ellen Johnson Sirleaf, Présidente du Liberia.