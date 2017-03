L’alpiniste marocaine Bouchra Baibanou vise l’Everest

L’alpiniste marocaine, Bouchra Baibanou prévoit d’escalader l’Everest à partir du 6 avril 2017.

A cette occasion, le Mouvement Tofola Chaabia « Enfance populaire », a organisé jeudi à Rabat une cérémonie en honneur de la championne marocaine.

« Le fait d’entamer mon parcours associatif dès mon jeune âge, au sein du mouvement de Tofola Chaabia, m’a permis de construire ma personnalité et de mettre le point sur mes forces et mes faiblesses », a souligné, jeudi lors de cette cérémonie, cette ingénieur d’Etat en informatique qui sera la première marocaine et nord africaine à atteindre Everest.

Cette aventure exceptionnelle, qui vient après deux mois d’entraînement et d’acclimatation, est le couronnement d’un projet des sept sommets entamé depuis 2011.

En effet, Baibanou a gravi jusqu’à présent 5 des sept sommets: le plus haut sommet de l’Afrique Kilimandjaro (5.895m) en février 2011, le plus haut sommet de l’Europe Elbrus (5.642m) en Juin 2012, le plus haut sommet de l’Amérique du Sud Aconcagua (6.962m) en janvier 2014, le plus haut sommet de l’Amérique du Nord Denali (6.194m) en juin 2014 et le plus haut sommet de l’Océanie Pyramide Carstensz (4884m) en novembre 2015.

Après l’ascension de l’Everest, Bouchra Baibanou clôturera ce grand challenge par le sommet du massif Vinson en Antarctique 4.880m.