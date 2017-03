L’Algérie joue avec le feu

Malade de son pouvoir, notre voisin de l’est perd ses repères

La question du Sahara marocain n’est pas revenue au devant de l’actualité. Elle ne l’a jamais quitté. Seules changent les scènes où les acteurs politiques de premier ordre se produisent. Le décor est facilement planté puisque le paysage est d’une belle désolation désertique, hormis un poste de douane marocain sur la frontière avec la Mauritanie. L’unique animation est celle de la ronde soutenue de camions gros porteurs de produits agricoles marocains venant d’Agadir en direction de la Mauritanie. C’est ce flux que le Polisario entend arrêter armes au poing. Il faut juste rappeler qu’il s’agit d’une piste de 3,7 km sur la terminaison Sud du Sahara que le Maroc a été empêché de goudronner à l’été 2016 par le Polisario.

L’affaire de Guerguerat appelle plus d’une interrogation. Jusqu’à quand et jusqu’où l’Algérie peut-elle continuer à faire jouer au Polisario ce jeu dangereux? À quel moment de ce long surplace, les tenants du pouvoir à Alger décideront-ils de passer à autre chose? Pour faire quoi, la guerre totale et dévastatrice, du genre “Apocalypse now”, ou une construction maghrébine aux frontières ouvertes; un vaste espace commun d’échanges et de vie où chaque partie prenante trouvera son compte; avec un Sahara marocain sous autonomie élargie? Après 40 ans de conflit ouvert ou larvé, laquelle de ces options finira par s’imposer, par une approche de bon sens ou par des calculs d’une autre époque, devenus caducs?

Il a été souvent dit qu’une guerre avec le Maroc permettrait à l’Algérie de dépasser ses luttes intestines et sa crise économique. À titre d’appui de cette thèse, la course sans répit et sans merci vers le pouvoir, entre des factions militaires qui ne sont même pas capables de se détester cordialement. De plus, le surarmement algérien à coups de milliards de dollars, n’a pas pour unique vocation la dissuasion, quitte à ce qu’il rouille dans ses emballages. L’utilisation en interne sur les populations autochtones ne suffit pas à couvrir les frais. Résultat, s’il doit servir sur le terrain, pourquoi pas contre ces Marocains que l’on raye de toute notre force de frappe? D’autres voix estiment que ce sont ces mêmes raisons qui empêchent un va-t-en guerre à l’algérienne. Le maintien d’un mort-vivant à la tête de l’État, Abdelaziz Bouteflika, et l’impossibilité de lui trouver un remplaçant est l’unique garantie actuelle de paix politique. En clair, il est plus que jamais urgent d’attendre le temps d’un renouvellement de générations et d’attitude à l’égard du Maroc. D’ici là, l’Algérie aura toujours besoin d’un ennemi. Le Maroc fait l’affaire.

Au niveau social, une guerre contre le Maroc est une perspective encore plus aléatoire. À l’exception des oligarques militaires et de leurs obligés civils, toutes les couches sociales sont concernées par une grogne de plus en plus pressante. À Tizi Ouzou, capitale de la Kabylie, la fronde périodique prend des allures d’autonomie sur fond de spécificité ethnique. Le baril qui fait grise mine est passé par là. La chute spectaculaire des prix du pétrole est un facteur aggravant dans un pays où l’économie sous perfusion est quasi exclusivement alimentée, à hauteur de 93%, par le biberon des hydrocarbures.

Une guerre sur commande avec le Maroc suffira-t-elle à détourner l’attention d’une opinion publique échaudée par l’enrichissement ostentatoire des gradés de la junte militaire? Rien n’est moins sûr. Une guerre de ce type pourrait se retourner contre ses promoteurs pour cause d’un front intérieur excédé et propice. On voit mal une mère ou un père algérien accepter que leur fils, soldat engagé ou chômeur mobilisé, aille combattre à Guerguerat, au risque d’y laisser la vie. Mourir à Guerguerat, triste perspective pour une jeunesse algérienne à qui les cadors du pouvoir ont perverti le présent et hypothéqué l’avenir.

En fait, l’agitation du Polisario est à rattacher aussi et surtout à l’attitude d’Alger qui voit d’un très mauvais oeil le repositionnement marocain en Afrique. L’Algérie a fait feu de tout bois pour empêcher le Maroc de retrouver sa place au sein de l’Union africaine. En vain. Alger a poussé le ridicule jusqu’à vouloir singer la diplomatie économique du Maroc en Afrique. Le forum organisé dans ce but a été un désastre en termes d’organisation et de participation.