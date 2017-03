LACHGUAR : « Nous souhaitons le succès à M. El Otmani »

Accusée d’avoir bloqué ces cinq derniers mois les consultations pour la formation du prochain gouvernement, l’Union socialiste des forces populaires (USFP) n’a pas encore fait de déclarations au sujet du communiqué du palais royal du mercredi 15 mars et celui du vendredi 17 mars annonçant respectivement le remerciement d’Abdelilah Benkirane de ses fonctions de chef de gouvernement désigné et la nomination à sa place de Saâd Dine El Otmani.

Contacté par Maroc Hebdo juste après l’audience royale accordée à El Otmani, le premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, nous a fait la déclaration suivante : « Nous n’avons pas à commenter les derniers développements intervenus depuis la soirée du mercredi 15 mars. Mais ce que je peux dire c’est que le blocage dans la formation du gouvernement a trop duré et que nous à l’USFP nous souhaitons plein succès à Saâd Dine El Otmani. D’abord dans sa première tâche à savoir réunir une majorité. Ce que M. Benkirane n’a pas pu faire. Ensuite, nous souhaitons le succès au nouveau chef du gouvernement désigné pour mener à bien sa mission une fois investi. La situation du blocage est devenue insupportable alors que le pays a besoin de gouvernement qui exerce ses fonctions de la manière la plus optimale qui soit… M. El Otmani est un homme d’Etat, il a été ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, c’est un politique puisqu’il a été le prédécesseur de M. Benkirane à la tête du PJD. Outre sa formation scientifique, il a les qualités pour aller de l’avant… »