Lachgar au siège du PJD : « nous contribueront au succès de la mission d’El Otmani»

« Ce sont des concertations préliminaires qui se sont déroulées dans une ambiance fraternelle et transparente », a déclaré mardi dans la soirée, Driss Lachgar, premier secrétaire de l’USFP dans une déclaration à la presse à l’issue d’une réunion entre le chef de gouvernement désigné, Saâd Eddine El Othmani et des membres de l’USFP au siège du Parti justice et développement (PJD).

« Nous avons félicité le nouveau chef de gouvernement désigné et avons fait part de notre volonté de contribuer pleinement au succès de sa mission », a rappelé M. Lachgar soulignant qu’il s’agit là de la position officiel du parti de la rose exprimé par ses instances à l’issue de la réunion de son bureau politique, tenue vendredi dernier.