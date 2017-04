L’accès à l’extrême-orient de la Russie est désormais sans visa pour les Marocains, voici les 5 lieux incontournables

1- The Kingdom of Permafrost

Cette attraction touristique est l’une des plus épiques. Située dans la ville de Iakoutsk, elle attire les visiteurs par son réseau de grottes et sa vaste collection de sculptures de glace étrangement éclairées. Des répliques de la Vénus de Milo et Pharaons égyptiens sont parfaitement réalisées par des maîtres de sculpture sur glace de Sibérie. Ce même lieu, abrite un aquarium gelé en grandeur nature, et bien plus encore.

2- Les volcans de KAMCHATKA

Kamchatka est un concentré de réserves naturelles protégées, ce site est inscrit au patrimoine mondial de l’UNISCO.

Regorgeant de magnifiques spots naturels, il est visité essentiellement par les amoureux de la nature, de la randonnée et de la découverte.

3- Le volcan de MUTNOVSKY

C’est dans le sud de la péninsule du Kamtchatka, qu’on retrouve cette montagne composée de quatre stratovolcans. Avec un sommet culminant à 2 322 mètres d’altitude.

Célèbre par ce tunnel magique naturellement formé et glacé tout au long de l’année. Il attire à son tour les amateurs de l’aventure.

4- Cherkehsky open air Museum

Cette route mythique de 432 kms, reliant la ville de Yakutsk au village de Khandyga, est tout le temps blanche de neige, on l’appelle le musée à ciel ouvert.

5-Le funiculaire de Vladivostok

Il est impossible de parler de l’extrême-orient de la Russie, sans évoquer la ville de Vladivostok, connue surtout par son funiculaire emblématique.

Dépassant ses 50 ans d’existence, il est un symbole de l’ancienne Russie (URSS) dans la ville de Vladivostok.