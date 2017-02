Le laboratoire national du contrôle des médicaments qualifié par l’OMS

Le Laboratoire national du contrôle des médicaments se trouve parmi les premiers laboratoires qualifiés par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), et il est certifié ISO par la Direction européenne de la qualité du médicament et des soins de santé (DEQM) jusqu’à la date de son renouvellement en juin 2018, a affirmé, vendredi à Rabat, le ministère de la Santé.

Dans un communiqué publié suite à la publication par un média d’une information indiquant que ce laboratoire ne dispose pas d’une accréditation de l’OMS ni du renouvellement de l’accréditation qui lui a été accordée par l’Union européenne depuis 2007, le ministère a indiqué que l’OMS a inclus le Laboratoire national du contrôle des médicaments, créé en 1969 et relevant de la Direction du médicament et de la pharmacie (DMP), dans la dernière liste des laboratoires qualifiés, datant du 22 décembre 2016.

Le laboratoire a été certifié ISO 17025 par la DEQM relevant de l’UE en 2007, relève le communiqué, ajoutant que l’accréditation du laboratoire a été renouvelée en 2011 et 2014 et qu’elle restera en vigueur jusqu’à son renouvellement en juin 2018.

Ce laboratoire national est membre observateur de la Commission européenne de pharmacopée et membre du Réseau européen des laboratoires officiels de contrôle des médicaments, et constitue un laboratoire de référence pour la Ligue des États arabes.

Le Laboratoire national du contrôle des médicaments dispose de compétences humaines hautement qualifiées et d’équipements modernes de pointe, ce qui lui a permis de satisfaire chacun des critères exigés par les organisations internationales compétentes en matière de contrôle de la qualité des médicaments, fait valoir le document, précisant que la place et la crédibilité dont jouit le laboratoire national ont permis d’introduire le médicament marocain dans la zone européenne. Le ministère souligne que le Maroc devra être fier de son industrie pharmaceutique nationale, expliquant que le Royaume dispose actuellement de 48 unités industrielles pour la production pharmaceutique couvrant 70% des besoins du système national de santé, et que 10% de cette production est orientée vers l’exportation, en particulier à destination des pays des continents américain et européen, du Golfe et de certains pays du Maghreb, outre nombre de pays africains.

L’article de presse en question montre une ignorance complète des différents aspects relatifs à ce sujet et comporte de fausses informations préjudiciables au secteur de la santé et portant atteinte aux plus importantes institutions économiques productrices du pays, conclut le communiqué.