La touche Hammouchi

Réorganisation réussie de l’appareil sécuritaire marocain

Dans le monde d’aujourd’hui, quel est le problème numéro un? Assurément celui de la sécurité. Au-dedans, mais aussi au-dehors, pratiquement dans chaque pays. Dans ce registre, la lutte antiterroriste prime, mais il y a aussi d’autres aspects qui intéressent d’autres grandes criminalités: du trafic de drogue à l’immigration clandestine, sans parler d’autres aspects.

Le Maroc a mis du temps pour que son appareil sécuritaire se hisse comme il se doit au niveau requis, lequel se décline autour d’un certain nombre d’exigences: des compétences, des moyens et une politique cohérente. A cet égard, il a fallu des années pour optimiser cette approche et lui donner le caractère efficient qu’elle présente aujourd’hui. L’homme qui incarne cette stratégie est sans conteste Abdellatif Hammouchi, patron de la DGST et de la DGSN. Il faut revenir sur son profil et sa carrière qui le distinguent.

Son profil, tout d’abord, tranche avec celui d’autres responsables qui l’ont précédé. Il est universitaire –une licence de droit décrochée à la faculté de Fès-, suivie de son recrutement au ministère de l’Intérieur en 1991 et son affectation à la DST, un premier grand dossier portant sur l’émergence et le fait islamiste rampant ces années-là. Il s’y fait remarquer pas seulement par des rapports factuels au plus près de cette mouvance en pleine croissance mais aussi par une approche affinée sur ses formes d’action et d’encadrement, sa rhétorique, son maillage local et territorial. Une révision par rapport à une certaine méthodologie tellement prégnante par le passé, où le “tout-répressif” l’emportait.

Avec le nouveau règne, Abdellatif Hammouchi va être en phase avec la réorganisation de l’appareil sécuritaire voulue ardemment par S.M. le Roi Mohammed VI. Recruté dans l’équipe de la DST, dirigée par le général Hamidou Laânigri, il demeure dans le “staff” de direction de son successeur, Ahmed Harari (2003- 2005) avant de lui succéder en décembre 2005. Depuis onze ans, il a fait de la DGST, ce bras armé de la sécurité, un modèle d’institution dont l’efficacité est saluée même par les grandes chancelleries internationales.

Bras armé

C’est que les objectifs ont changé depuis les attentats du 16 mai 2003, marqués par 43 morts à Casablanca. Naguère tourné vers la répression de la gauche subversive et de ses multiples appendices, c’est tout le logiciel sécuritaire qui doit être en effet revu et corrigé. “On n’a rien vu venir”, avouera un responsable. Une doctrine est ainsi élaborée pour appréhender la complexité et la singularité de l’islamisme radical. L’une des priorités est celle des ressources humaines, le capital le plus précieux.

A la DGST et à la DGSN –qu’il dirige depuis la mi-mai 2015– Abdellatif Hammouchi veille à renouveler les effectifs. Les mises à la retraite se multiplient, les réaffectations de poste participent, elles aussi, de cette démarche. Le corps sécuritaire, par nature fermé avec ses propres “barons” et une culture d’entreprise corporatiste, se voit bousculer. Des dizaines de nouveaux profils sont recrutés sur concours, une procédure inédite, sur des critères objectifs qui n’ont rien à envier aux grilles de sélection de la CDG ou de l’OCP, par exemple…

Ces universitaires du genre “bac plus 5” sont pris en charge et formés avec des cursus spécialisés soit au Maroc, soit à l’étranger, surtout aux États Unis. La plateforme informatique est totalement chamboulée avec l’introduction des NTIC pour la maîtrise des techniques modernes du contre-espionnage et de la sécurité numérique.

Dans ce même sens, les moyens matériels sont accrus avec une revalorisation des salaires, le renouvellement du parc automobile, doté d’une nouvelle identité visuelle pour la DGSN et l’aménagement de locaux et de bureaux fonctionnels; sans oublier un nouveau siège. Les méthodes de travail accompagnent cette mutation et ce dans le sens d’un management tourné vers les résultats. Le nouveau cadre législatif mis en place avec la la loi antiterroriste d’octobre 2003 pousse dans ce sens dans la mesure où, enfin, la politique sécuritaire s’insère désormais dans une prise en considération appropriée du terrorisme radical.

Anticipation et prévention

De quoi s’agit-il au vrai? D’une démarche holistique où tous les aspects sont évalués dans leur interaction. Les principes en sont connus. Le premier est celui de la vigilance; le second, lui regarde l’anticipation et la prévention. Autant de préoccupations qui se complètent avec une dimension économique et sociale –la lutte contre les poches de pauvreté servant de terreau à l’extrémisme– et l’encadrement du champ religieux pour contrecarrer l’instrumentalisation déviante et transgressive du Livre sacré et de la Tradition prophétique.

C’est dire que l’appareil sécuritaire dispose d’une “boîte à outils” qui est enviée à l’étranger. Qu’y trouve-t-on? Une expertise technique et humaine, un réseau d’information basé sur le recoupement, une méthodologie préventive de pistage de profils terroristes se préparant à passer à l’action, les aveux des détenus, la traque sur le web.

En somme, une banque de données sans cesse actualisée, un data sécuritaire performant… Dans ce schéma, l’on retient la création, en 2015, du Bureau central d’investigations judiciaires, dont la direction est confiée depuis à un fin spécialiste de la sécurité, Abdelhak Khiame. Le bilan de ce bureau est très positif au vu du nombre de cellules terroristes démantelées avant qu’elles ne passent à l’acte.

En effet, cette politique a porté ses fruits, comme en témoignent les bilans annuels de neutralisation de cellules terroristes mais aussi la précieuse contribution apportée à des pays étrangers, qui saluent cette aide.

Soutien populaire

Abdellatif Hammouchi s’est aussi préoccupé du corps social de ses effectifs, à la DGST et à la DGSN. Il tient à ce que des valeurs d’efficacité et de responsabilité prévalent. Des préfets de police ont été limogés. Des centaines de mesures disciplinaires ont été prises, soit pour des raisons professionnelles, soit pour des manquements à l’éthique et à la rectitude.

Il a veillé ainsi à ce que les recrutements se fassent dans la transparence et au mérite, loin des paramètres clientélistes ou autres qui sévissaient jusqu’alors. Pas une semaine ne passe sans que les sanctions prises soient annoncées publiquement.

Une communication voulue parce qu’il faut faire savoir aux citoyens le travail entrepris dans le cadre de la moralisation et de l’assainissement. Rien d’étonnant, dans ces conditions, que la perception qui a suivi a conduit ces mêmes citoyens à accorder une image autre à l’appareil sécuritaire ainsi réhabilité.

L’interpellation de certains individus terroristes s’est faite, en différentes circonstances, sous les applaudissements des citoyens. Une fonction régalienne comme la sécurité bénéficie aujourd’hui d’un fort soutien populaire et d’une légitimité particulière