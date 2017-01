​La chine mise sur l’informatique et les logiciels

La première puissance mondiale prévoit une croissance à deux chiffres pour ce secteur. Pour la période 2016-2020, le pays prévoit une croissance à deux chiffres pour l’industrie de l’informatique et des logiciels, selon un rapport du gouvernement chinois.

D’après des objectifs fixés par le ministère chinois de l’Industrie et des Technologies de l’information (MITI), le chiffre d’affaires de ce secteur devrait atteindre les 8.000 milliards de yuans (environ 1.200 milliards de dollars) avec une croissance annuelle moyenne de plus de 13% de 2016 à 2020.

Les entreprises chinoises doivent disposer de capacités innovantes avancées et d’avantages significatifs dans les secteurs clés, dont l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle, l’informatique en nuage et le Big data, a annoncé ce ministère. Ainsi, la Chine soutiendra l’exploration des standards de la technologie 5G et a l’ambition de commercialiser celle-ci d’ici 2020.

Par ailleurs, en 2015, le chiffre d’affaires de l’industrie de l’informatique de la Chine avait atteint 17.100 milliards de yuans, soit le double de celui de l’année 2010.