Khalid Adennoun : « Nous attendons le programme de la nouvelle majorité »

Le Porte-parole du PAM, Khalid Adennoun estime qu’on est passé à une nouvelle étape avec la nomination par SM le roi des membres de ce gouvernement : « maintenant, on connaît les personnalités qui composent ce gouvernement, mais la prochaine étape que nous attendons concerne la déclaration gouvernementale et le programme qui exposeront les priorités de l’équipe El Othmani. C’est en fonction de ces données que nous prendrons position et débattrons »

M.Adennoun ne manque pas de rappeler la réaction du PAM sera toujours conforme la décision du parti d’être dans l’opposition, de l’intérieur des institutions constitutionnelles, notamment au niveau du parlement.