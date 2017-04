Karim Ghellab : « Les pratiques de M. Chabat nuisent à l’image du Parti »

RÉACTION. Ancien ministre, Karim Ghallab est l’un des cadres les plus en vue de l’Istiqlal. Il nous parle des problèmes de son parti.

Maroc Hebdo: Pensez-vous que la réunion du mardi 11 avril 2017, entre Hamid Chabat et Hamdi Ould Rchid, soit de nature à régler les problèmes internes du Parti de l’Istiqlal?

Karim Ghellab: La réunion de médiation tenue, mardi 11 avril, entre Abdelouahed El Fassi, Moulay Hamdi Ould Rchid et Hamid Chabat, a permis d’élaborer des pistes pour apaiser les tensions et régler les divers problèmes internes qui ralentissent la préparation du prochain congrès. C’est un pas positif.

Cependant, pour l’instant, la mise en oeuvre de ces mesures, dont il a pourtant été convenu qu’elles seraient rapides, n’a toujours pas démarré. Un accord ne vaut que par la capacité des parties de le mettre en oeuvre, et ensemble. Or, 24 heures après la réunion du 11 avril, aucune formalisation de cet accord ou décision n’ont été annoncés.

Maroc Hebdo: Mais ce bras de fer vous opposant à M. Chabat a trop duré. Cette situation n’est-elle pas préjudiciable pour le parti?

Karim Ghellab: Il ne devrait pas y avoir de bras de fer, en effet. Ce que nous réclamons, ce n’est rien d’autre que le respect des Statuts et Règlements internes du Parti, qui font force de loi au sein de l’Istiqlal. Quand nous critiquons Hamid Chabat, ce n’est pas la personne que nous critiquons mais ses agissements en tant que Secrétaire général qui viole allègrement les lois du Parti, et qui n’applique de ces dernières que ce qui l’arrange. Personne ne peut contester ce constat. Nous ne réclamons rien d’autre que le respect des statuts du Parti et donc le respect des règles de la démocratie interne. Ces règles sont faites justement pour gérer, dans l’unité du Parti, et en interne, les désaccords et les conflits en respectant les principes démocratiques. Encore une fois, ce n’est pas contre la personne de M. Chabat que nous agissons, mais contre des pratiques qui nuisent à l’image du parti.

Maroc Hebdo: Comme quoi?

Karim Ghellab: Par exemple, l’article 42 du Règlement intérieur du Parti impose une réunion hebdomadaire du Comité exécutif. Hamid Chabat refuse de tenir ces réunions depuis plusieurs mois. Il n’en a pas le droit. Il fait cela parce qu’il se sent en minorité et refuse cet état de fait et veut décider tout seul. Or, les statuts l’obligent à obtenir la majorité des voix au sein du Comité exécutif. Les décisions que prend le Secrétaire général sans le respect de ces dispositions sont illégales et non-démocratiques.

Le parti de l’Istiqlal a été précurseur dans la lutte nationale pour la démocratie. Comment se fait-il que son Secrétaire général n’applique pas la démocratie au sein de ses instances? J’étais également membre du Comité exécutif lorsque Abbas El Fassi était Secrétaire général du Parti. Certaines décisions se prenaient dans un sens qui ne lui était pas favorable ou qu’il ne souhaitait pas, mais il ne bloquait pas pour autant les instances. En pleine crise interne, Abbas El Fassi tenait aux réunions hebdomadaires du Comité exécutif. Il avait le tact et le courage d’affronter ses opposants et tenait compte démocratiquement de leurs positions. Il n’a jamais porté atteinte aux instances dirigeantes et à leur rôle.

Maroc Hebdo: Ne pensez-vous pas qu’il faut faire des concessions pour préserver l’unité du parti?

Karim Ghellab: Si faire des concessions, c’est accepter que l’actuel Secrétaire général continue de gérer le Parti dans l’illégalité, contre l’avis de la majorité des militants, de manière non-démocratique et en dépit des intérêts de l’Istiqlal, alors non. En dehors de cela, nous sommes d’une souplesse absolue pour préparer ensemble un Congrès du renouveau et du changement, ouverts à tous ses militants, qui renforce la démocratie interne, respecte nos règles internes et consolide les institutions de notre Parti.

Je n’ai pas d’objection à ce que l’actuel Secrétaire général se représente au congrès pour un second mandat, même s’il a solennellement promis à tous les militants de ne faire qu’un mandat et un seul. Ca ne sera pas la première fois qu’il n’honorera pas sa promesse. Nous avons espoir que la raison finisse par prévaloir pour que les Istiqlaliens puissent préparer sereinement leur prochain congrès et se préparer à relever les défis qui les attendent