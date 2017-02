La justice française juge recevables les deux enregistrements accablant Catherine Graciet et Eric Laurent

C’était attendu. La Cour d’Appel de Reims vient de confirmer ce jeudi 16 février 2016, l’arrêt de la Cour d’appel parisienne, en jugeant recevables les deux enregistrements mettant en cause Catherine Graciet et Eric Laurent, deux journalistes français poursuivis pour tentative de chantage et d’extorsion de fonds à l’encontre du Roi Mohammed VI. Pour rappel, les journalistes avaient demandé une somme d’argent importante au Palais royal en échange de la non-publication d’un livre présenté comme à charge contre le Roi Mohammed VI. Ils sont entrés en contact direct avec l’avocat Hicham Naciri, qui a enregistré deux conversations avec Eric Laurent et une troisième en présence des deux accusés. Ces derniers ont été interpellés le 27 août 2015 à l’issue de cette troisième rencontre. La police avait alors saisi la somme de 80.000 euros sur eux. Les deux mis en examen avaient nié, au moment de leur arrestation, le chantage, évoquant une transaction née d’une libre entente.

« Ces enregistrements n’étaient qu’un moyen de conforter l’existence du délit, celui-ci n’étant nullement remis en cause par ailleurs. Ils viennent donc s’ajouter aux différents éléments accablant déjà les accusés », déclarent dans un communiqué, les avocats français du Palais royal, Maitres Eric Dupont-Moretti et Ralph Boussier. Ils soulignent que la Chambre criminelle de la Cour de Cassation avait précédemment cassé l’arrêt de la Chambre d’instruction de la Cour d’Appel de Paris, le 21 septembre 2016, au motif qu’il y avait eu une participation indirecte de la police judiciaire à la réalisation des enregistrements qui accablent Catherine Graciet et Eric Laurent, en établissant le processus de chantage et de tentative d’extorsion de fonds.