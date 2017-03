Les jours de Hamid Chabat à la tête de l’Istiqlal sont-ils comptés?

Au sein du Parti de l’Istiqlal ça chauffe depuis des semaines. Mais les choses se sont accélérées depuis jeudi 23 mars 2017. La veille, le tribunal administratif de Rabat avait cassé une deuxième fois une deuxième décision de Hamidi Cahabt, secrétaire général du parti contre deux membres du comité exécutif, Yasmina Baddou et Karim Ghellab.

La suspension de 9 mois qui leur a été infligée a été invalidée par la justice. M. Chabat n’en démord pas et décide de les suspendre à nouveau par communiqué, jeudi 23 mars. C’était trop pour les dirigeants du parti, notamment Hamdi Old Rchid et Abdessamad Kayouh qui ont fait des déclarations le jour même condamnant l’attitude de M. Chabat.

Une réunion a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi en présence d’une bonne dizaine de membres du comité exécutif. Quatorze précisément dont Hamdi Old Rchid, Bouamar Tighouane, chargés entre autres des contacts avec le chef du gouvernement désigné. Il y avait aussi le chef du groupe parlementaire Noureddine Modiane, Rahal Mekkaoui, coordinateur de la régiond e Beni Mellal, Mohamed Messaoudi, de Tanger, Mohamed El Ansari, chef du groupe parlementaire, Fouad Kadiri, Abdeslam Lebbar, Abdessamad Kayyouh, Naima Rebbaa, Mohamed Old Rchid, Meryem Maaelaynanaine, Karim Ghellab et Yasmina Baddou… Quatorze sur 26 membres que compte le comité exécutif du parti… Ils ont signé un communiqué appelant pratiquement à la destitution de M .Chabat. Pour eux, le secrétaire général mène le parti droit dans le mur avec des décisions individuelles, jamais concertées. Il ne tient aucun engagement et a installé le parti dans une logique contraire à ses idées fondatrices…

Dans une déclaration à Maroc Hebdo, M. Mekkaoui annonce que le groupe a demandé « une réunion du comité exécutif pour ce lundi. Lequel doit appeler à une session extraordinaire du conseil national. Ce dernier doit élire conformément à la loi les 150 membres du comité préparatoire du prochain congrès du parti. Chose que M. Chabat retarde. Mardi, une réunion des deux groupes parlementaires est programmée… »

Avec cette sortie, on voit mal comment Hamid Chabat peut encore rebondir.

N. Jouhari