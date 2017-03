Jordanie: Ouverture des travaux du 28è sommet de la Ligue Arabe à la Mer Morte

Les travaux du vingt-huitième Sommet de la Ligue Arabe se sont ouverts mercredi à la Mer Morte en Jordanie, avec la participation de plusieurs Rois, Emirs, Chefs d’Etat et de gouvernement et de représentants d’Etats arabes.

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, M. Salaheddine Mezouar prend part à cette réunion au Sommet qui traitera de plusieurs questions d’actualité, notamment les derniers développements de la question palestinienne, l’initiative de paix arabe, les crises en Syrie, en Libye et au Yémen, la lutte contre le terrorisme, les questions des réfugiés, et les moyens de renforcer et de consolider les relations interarabes.

La séance d’ouverture sera marquée par les allocutions du Président de la République islamique de Mauritanie, président du 27è sommet de la Ligue Arabe, M. Mohamed Ould Abdel Aziz, du Souverain Hachémite de Jordanie, SM le Roi Abdallah II Ibn Al Hussein (Président de l’actuel sommet), et celle du secrétaire général de la Ligue des Etats Arabes, M. Ahmed Aboul Gheit.

Interviendront également lors de cette séance, le secrétaire général des Nations Unies, M. António Guterres, la Haute Représentante de l’Union Européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Federica Mogherini, le président de la Commission de l’Union Africaine, M. Moussa Faki Mahamat, le secrétaire général de l’Organisation de la Coopération Islamique, M. Youssouf bin Ahmed Al Othaimeen, et le président du Parlement arabe, M. Mishal bin Fahm Al-Soulami.

Les Chefs d’Etat arabes présents à cette réunion prononceront également des allocutions dans le cadre de séances ouvertes, alors que des séances à huis-clos seront consacrées à l’examen et à l’adoption de l’ordre du jour, des projets de décisions, et de la déclaration d’Amman qui traitera de plusieurs questions d’ordre politique, diplomatique, sécuritaire, économique et social.