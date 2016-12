JEUX DE POUVOIR

Benkirane fait de la résistance

Un adage le dit bien: “Une porte doit être ouverte ou fermée”. Ce qui se passe depuis le scrutin législatif du 7 octobre 2016 témoigne bien de cette alternative: quelle majorité? Et quel gouvernement? Sur le papier, pourrait-on dire, le schéma était simple. Les urnes ayant tranché, le Roi a désigné, trois jours plus tard, Abdelilah Benkirane, pour former le gouvernement. Le Souverain a appliqué, en l’occurrence, le texte constitutionnel –il l’a même fait avec célérité puisque les résultats officiels avaient été proclamés la veille, le 9 octobre. Il dispose en la matière d’une compétence liée, non discrétionnaire donc, comme par le passé. L’article 49 (al.1) lui prescrit en effet de nommer le Chef du gouvernement “au sein du parti arrivé en tête des élections des membres de la Chambre des représentants et au vu de leurs résultats”.

Latitude de décision du Roi

Avec 125 sièges, M. Benkirane s’est attelé à mettre sur pied une majorité. Avec quels alliés? La reconduction de la majorité sortante avec le PJD ainsi que le RNI, le MP et le PPS? Avec la seule Koutla (PI, USFP, PPS), formule qui avait sa préférence en 2011 mais qui n’a pas pu être finalisée du fait de la formation socialiste dirigée par Driss Lachgar? Le Chef du gouvernement désigné pouvait compter sur le PPS (12 sièges) après le “pacte” scellé en avril dernier entre les deux formations –une alliance indéfectible… au gouvernement ou dans l’opposition. Il a aussi bénéficié dès le lendemain de la participation du PI (46 sièges) de Hamid Chabat alors que ce parti avait déjà quitté le cabinet Benkirane I, le 10 juillet 2013, et que, depuis, il avait été particulièrement sévère sur le bilan du gouvernement.

Contenir le poids du RNI

Cette opération de participation était habile. Elle permettait le retour du PI aux affaires, conformément à sa vocation gouvernementale, et elle était aussi portée au crédit de son nouveau responsable depuis septembre 2013. Elle allait au devant des souhaits et même des calculs de Benkirane, soucieux d’élargir la dimension de ses alliés à un parti historique comme la formation de Allal El Fassi. Ce faisant, il avait aussi en tête cette préoccupation: celle de contenir le poids du RNI dans une optique majoritaire.

C’est précisément à partir de ces éléments, pesant dès les premiers jours, que le processus de formation d’une majorité s’est fortement compliqué. Après un premier tour de table –PPS, PI, MP, UC– voilà que les négociations paraissent se bloquer. Tout d’abord, le MP pose des conditions quant à la nécessité d’une représentation plus équitable et y ajoute son refus d’être partie prenante dans un cabinet où il se retrouverait pratiquement seul face au PJD et aux trois partis de la Koutla (PI, USFP, PPS). Il invoque même sa divergence avec leur référentiel politique et leurs valeurs idéologiques. Un argument qui a été diversement accueilli; il a même été jugé peu plaidable puisque cette même formation de Mohand Laenser a été l’une des composantes de plusieurs cabinets (1998-2007) et (2009-2011) avec la Koutla puis avec le PI et le PPS (2012-2013).

La position du RNI a bloqué les tractations en vue d’une majorité. La démission de son responsable, Salaheddine Mezouar, et le retour le même jour, le 12 octobre, de Aziz Akhannouch sont les conséquences des résultats des élections. Coopté président par intérim par le bureau politique de ce parti, pareille décision a surpris. C’est qu’il avait déjà démissionné de ce même parti de la colombe, le 1er janvier 2012, deux jours avant la nomination du cabinet Benkirane I, il y retrouve d’ailleurs son département de l’Agriculture et de la Pêche maritime mais en qualité de ministre “indépendant”. Plus encore, en mai 2016, il avait annoncé sa “retraite politique” en précisant qu’il ne se représenterait pas aux élections législatives du 7 octobre.

Carence institutionnelle

Il a fallu attendre le 30 octobre pour qu’ait lieu finalement un premier entretien Benkirane–Akhannouch. Du côté du PJD, ce “retard” est mis sur le compte du RNI, qui n’a convoqué son congrès extraordinaire pour l’élection de M. Akhannouch que le 29 octobre. Près d’une vingtaine de jours pour cet agenda, de quoi conforter le sentiment que le RNI veut étirer le calendrier et s’employer à l’usure. Un état d’esprit qui s’est prolongé avec les longues semaines d’absence de M. Akhannouch, membre de la délégation officielle accompagnant S.M. le Roi dans les deux étapes de sa tournée africaine.

Alors que le rendez-vous du 30 octobre devait rester confidentiel quant à son contenu, dès les jours qui ont suivi, certaines informations “fuitent”, notamment à propos du refus du RNI de voir le Parti de l’IstiqlaI participer à la majorité et de sa volonté d’associer l’UC (19 sièges) présenté comme un “allié stratégique” et dirigé par Mohamed Sajid, qualifié de “sérieux”. Aujourd’hui, où en est-on? Cela fait plus de deux mois que les élections du 7 octobre ont eu lieu; que le gouvernement sortant du même Benkirane expédie les affaires courantes et que le Parlement et ses deux Chambres sont en panne; que le projet de loi de finances pour 2017 est en instance; et que tant d’autres textes et mesures sont en stand-by. Une situation de carence institutionnelle et politique bien pénalisante. Ainsi, elle plombe l’effet 7 octobre comme l’étape réussie d’élections globalement correctes et qui marquent une nouvelle avancée dans la construction démocratique. Ainsi encore, elle pèse fortement sur un climat d’affaires et d’investissement qui pâtit des incertitudes actuelles. Enfin, des interrogations préoccupantes regardent les pistes éventuelles, ou possibles, de ce qu’il faut bien appeler une crise institutionnelle et politique dont on aurait pu –ou dû– faire l’économie.

Sauver la face

Depuis des semaines se multiplient les hypothèses de travail, ici et là, pour tenter d’identifier une solution. Le constat le plus partagé, c’est que ce “vide” ne peut pas durer durant des semaines. Le “pourrissement”, au sens d’un Chef de gouvernement désigné, suspendu en l’air comme en lévitation, n’est plus tenable; il faut y mettre fin. Comment? Certains ont testé l’idée d’un gouvernement d’union nationale, une manière d’enjamber le blocage actuel (RNI/PI) par le haut et de sauver la face à tout le monde. Une proposition récusée par le PJD, non sans raison d’ailleurs, parce qu’une telle formule ne se justifie en principe qu’en cas de circonstances exceptionnelles.

D’autres reviennent au recours à de nouvelles élections législatives décidées par le Roi, Abdelilah Benkirane en sa qualité de chef du gouvernement désigné ne pouvant pas actionner cette procédure. Si tel était le cas, l’on aurait une double difficulté: celle d’une charge financière onéreuse (un milliard de DH); et celle d’un coût politique élevé qui est lié au fait que durant trois mois au moins le Maroc serait livré à un climat électoral encore plus tendu et exacerbé par rapport à celui du scrutin du 7 octobre. Qui gagnerait avec une telle option? Surtout le PJD! Il aurait en effet la possibilité de raviver tout son discours depuis 2011 jusqu’à 2016: les “résistances” qui l’ont empêché de faire les réformes durant la précédente législature; le “tahakkoum”, qui bloque la formation d’une majorité; le non-respect de la volonté des électeurs –il parle plus volontiers et même abusivement du “peuple”; enfin, l’appel général pour lui donner une majorité encore plus franche et plus massive que le 7 octobre.

Formule transactionnelle

Du pain bénit pour une formation islamiste entretenant déjà un discours de victimisation et qui peut espérer dépasser les 150 sièges! Alors? Le Roi n’ignore sans doute rien de tous ces paramètres et de bien d’autres. Il est attaché à un projet démocratique qui est le socle de son règne. De plus, il est “garant de la pérennité et de la continuité de l’Etat”; il a en charge le respect de la Constitution, du bon fonctionnement des institutions constitutionnelles et de la protection du choix démocratique des citoyens (art. 42 de la Constitution).

Difficile donc d’évacuer les résultats du 7 octobre qui ont porté la formation islamiste en tête; tout aussi problématique est de laisser les choses en l’état jusqu’à épuisement des acteurs –le PJD surtout, bien entendu. Le Roi a toutes les cartes en main donc pour pousser à une formule transactionnelle, un compromis où Benkirane ne se déjugera pas -il a donné sa parole au PI- et où Akhannouch se ralliera à un accord peut-être éloigné de sa posture de départ. En tout état de cause, la recherche doit aboutir à une majorité non pas seulement arithmétique mais politique, sur des bases de cohérence, d’homogénéité et d’efficacité. Cela reste -et doit resterune affaire relevant des atouts et des capacités de négociation et de compromis des partis en cause. Elle doit demeurer à ce seul niveau-là et ne pas être dénaturée d’une manière contraire à la lettre voire à l’esprit de la Constitution de 2011.

Référence est faite ici à un bras de fer entre des partis concurrents, voire adversaires, mais devant devenir alliés pour certains d’entre eux. La monarchie, elle, et le Roi ne sauraient s’exposer dans un sens ou l’autre et se voir impliquer dans une comptabilité partisane.