« Le mouvement des intellectuels libres », des jeunes Marocains appellent à une révolution culturelle

« Le mouvement des intellectuels libres » est le nom d’une initiative lancée par des jeunes Marocains. Leur ambition : « amorcer une reforme culturelle au Maroc ». Bien que réalisée avec des moyens sommaires, cette vidéo montre toute la détermination des membres de ce mouvement dont la page Facebook a atteint près de 2770 membres.

Parmi les objectifs annoncés dans le site du mouvement on cite l’organisation d’un colloque ouvert à la participation et aux propositions de tous les acteurs culturels du Maroc ( intellectuels, médias, société civile, étudiants et jeunes…) afin de mettre en place une réforme intellectuelle et culturelle.

Il est également question de réaliser en 2017 une étude qui dresse un diagnostic de la situation de la culture au Maroc et propose des recommandations. Tout un chantier pour ce mouvement encore embryonnaire !