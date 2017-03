Issa Hayatou perd le trône de la caf, Fouzi Lekjaa accède au comité exécutif

Le Maroc réussit son pari

Le 16 mars 2017 est une date à marquer d’une pierre blanche pour le football marocain. Non seulement elle marque la fin du règne de Issa Hayatou à la tête de la CAF, mais également la victoire écrasante par 41 voix contre 7, du président de la Fédération royale marocaine de football, Fouzi Lekjaa, face à l’Algérien Mohamed Raouraoua dans la course pour l’unique siège de la zone nord au sein du comité exécutif de l’instance footballistique africaine.

La défaite du Camerounais, maître absolu de la CAF depuis le 10 mars 1988, face au Malgache Ahmed Ahmed, par 32 voix contre 20, est un véritable séisme. Un résultat qui semblait quasi inespéré il y a quelques mois, alors que M. Hayatou n’a que rarement été inquiété dans le passé lors de ses réélections. A chaque scrutin, il parvenait à étouffer ses adversaires, finissant parfois la course tout seul, sans concurrence même. Ce serait là l’une des raisons de sa chute. Habitué à la faiblesse de l’opposition, M. Hayatou n’a presque pas fait campagne ni présenté un réel programme, laissant le terrain libre à son adversaire. Ce dernier adopte une stratégie totalement différente, menant une vaste opération de séduction auprès des présidents des fédérations africaines. Et le Maroc ne peut que se réjouir de ce dénouement.

Relations mitigées

Le Royaume, qui, ironie de l’Histoire, accueillait il y a trois décennies la première de M. Hayatou, mais aussi son ultime réélection en mars 2013 à Marrakech, a longtemps été la cible des sautes d’humeur du président déchu. La relation entre les deux parties a toujours été en dentsde- scie. Les Marocains retiendront pour toujours la position extrêmement hostile de M. Hayatou envers le Royaume lors de la «crise» de la CAN 2015. En novembre 2014, le Maroc demande le report de la compétition pour éviter tout risque de propagation de la pandémie Ebola, qui touchait plusieurs pays du continent à l’époque. La CAF refuse catégoriquement cette demande et inflige de lourdes sanctions au Maroc. Issa Hayatou devient l’ennemi numéro un de l’opinion publique nationale, certains l’accusant même d’être à la solde des «ennemis» du pays au sein de l’instance africaine.

Changement bénéfique

Les autorités marocaines ne plient pas et vont jusqu’au bout en contestant la décision de la CAF auprès du Tribunal d’arbitrage sportif (TAS), en Suisse. Celui-ci donne raison au Maroc, en annulant, en avril 2015, les sanctions sportives qui allaient l’empêcher de disputer les CAN 2017 et 2019 et en réduisant la sanction financière de 10 millions de dollars à 50.000. Depuis, bien de l’eau a coulé sous le pont des relations entre le Maroc et M. Hayatou. Ce dernier s’y rend même en novembre 2016, et rencontre M. Lekjaa. Mais cela ne suffira pas pour autant à faire oublier le coup de poignard de la CAN 2015. Le Maroc aurait soutenu une alliance composée du président de la FIFA, l’Italo- suisse Gianni Infantino, et de présidents des fédérations africaines, notamment celles de l’Egypte et de la Tunisie.

La défaite de Hayatou ne peut alors qu’être une bonne nouvelle pour la partie marocaine. D’autant plus que son tombeur, M. Ahmed, ne cache pas ses affinités pour le Royaume. Ainsi, il a exprimé, tout juste après son élection à la tête de la CAF, avoir une grande confiance en M. Lekjaa, qui venait de décrocher son siège au sein du comité exécutif. «On a fait connaissance en janvier dernier à Libreville. On a abordé plusieurs sujets, et M. Lekjaa sait bien que je compte beaucoup sur lui», affirmait le nouveau patron de la CAF. Ce dernier évoque même les relations historiques liant son pays, Madagascar, et le Maroc.

Ce rapprochement n’est qu’à ses débuts. M. Ahmed prévoirait de se rendre, fin mars, au Maroc, pour entamer sa première tournée africaine en tant que président de la CAF. Il devrait assister, au passage, au match amical du Maroc contre la Tunisie au Grand stade de Marrakech. Une manière de remercier le Royaume pour son soutien durant la campagne électorale contre Issa Hayatou. Les dernières évolutions au sein de la CAF s’annoncent alors bénéfiques pour le Royaume. Son rôle sera revalorisé. Sa voix écoutée.

Le rêve de 2026

Concernant l’organisation de la Coupe du monde 2026, le nouveau président de la CAF se range du côté du Maroc. Dans une interview avec nos confrères du 360sport, il estimait, la veille de son élection, que «le Maroc est une place forte du football africain et mondial. Ce pays respire et vit le football au plus profond de lui-même. Il est, en plus, doté de belles infrastructures. Il est donc en mesure d’organiser seul la Coupe du monde 2026. En tant que président de la CAF, je défendrai ce projet avec un grand enthousiasme ». Le Royaume songerait déjà à l’Espagne et au Portugal pour une candidature commune. Un choix auquel s’opposait clairement Issa Hayatou, qui préférait que le Maroc s’allie à des pays africains, comme l’Afrique du Sud, l’Algérie ou l’Egypte, pour organiser la plus prestigieuse compétition de football du monde.

Par ailleurs, l’élection de Fouzi Lekjaa au comité exécutif de la CAF consolidera cette percée marocaine au sein des sphères de décision dans le football africain. Et les attentes sont déjà grandes. En effet, depuis plusieurs années, l’opinion publique marocaine reproche aux responsables du football national l’absence du Royaume des principaux appareils de la CAF. Une absence qui coûtait très cher. Les sélections et les clubs marocains se retrouvaient alors désavantagés face aux nations représentées au sommet de l’instance africaine. Arbitrage partial et tirage au sort suspicieux, seraient, entre autres, le prix que payait le Maroc pour son absence. D’ailleurs, la crise de la CAN 2015 aurait, peut-être, pu être évitée si le Royaume avait disposé d’un représentant, comme c’est le cas, désormais, avec le président de la FRMF.