Ismahane Elouafi candidate du Maroc à la présidence du FIDA

La généticienne marocaine de renommée mondiale, Mme Ismahane Elouafi, a présenté officiellement mardi à Rome sa candidature à la présidence du Fonds international de développement agricole (FIDA).

Lors d’un dîner organisé dans la capitale italienne, auquel ont été conviés des ambassadeurs et des membres du corps diplomatique accrédités en Italie et près des agences de l’ONU à Rome, Mme Elouafi a exposé les grandes lignes de son programme visant à faire du FIDA « le tremplin pour les transformations rurales qui mènent à une vie en milieu rural en plein essor, à une croissance inclusive et à une prospérité partagée ».

A ce propos, elle a souligné qu’elle œuvrera en vue de permettre à l’organisme onusien de devenir « un catalyseur qui influe considérablement la vie des populations rurales, fonctionnant comme le moteur orchestrant la transformation rurale ».

Le Fonds, a-t-elle ajouté, agira comme un facilitateur en soutenant l’émergence de zones rurales dynamiques et développées que « les jeunes n’auront pas besoin de quitter et où les opportunités professionnelles se développent et se multiplient ».

Pour atteindre ce « changement transformateur », la jeune scientifique marocaine a mis l’accent sur trois principaux piliers : politique et promotion, finance et programmes à base scientifique (le pouvoir de Mega-Data).

Le FIDA, avec ses partenaires, devra renforcer le soutien pour les femmes et les filles rurales, leur offrant une autonomie au sein de leurs communautés, a-t-elle dit, observant que le Fonds continuera à jouer un rôle important dans l’élaboration des politiques mondiales qui met l’accent sur « un développement rural pro-pauvres, pro-petits exploitants et inclusif ».

Evoquant le deuxième pilier à savoir la Finance, elle a relevé que même lorsqu’on combine les envois de fonds publics et privés, « l’investissement total dans le développement rural est maigre ». Cependant, a-t-elle noté, pour atteindre les objectifs ambitieux de développement durable des Nations unies, les niveaux d’investissement dans les zones rurales devront augmenter de manière significative.

Afin d’accroitre substantiellement son portefeuille et par conséquent son programme de prêts et dons en vue d’honorer sa mission et contribuer à l’Agenda 2030 de développement durable, le Fonds doit, selon Mme Elouafi, approfondir ses relations avec le secteur privé.

Concernant le dernier pilier, elle a souligné que le FIDA devrait tirer profit de sa capacité d’analyse et de fonctionner comme une organisation rationnelle qui donne la priorité à ses programmes et ses investissements sur une base scientifique.