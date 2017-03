Interview de Ynnja El Khettat, Président de la région Dakhla

« 18 milliards de dirhams consacrés à Dakhla sur 7 ans»

Maroc Hebdo : Quel est l’impact du forum Crans Montana sur la ville de Dakhla ?

Ynnja El Khettat : C’est un impact énorme. Ce forum qui accueille plus de 1000 personnes, venues de plus de 130 pays, jette un air de rayonnement sur Dakhla. La ville est devenue non seulement un carrefour d’échanges commerciaux entre le Maroc et le reste de l’Afrique, mais également un lieu d’échange d’idées et d’expériences entre les Marocains et leurs confrères africains.

Maroc Hebdo : Le président du forum, Crans Montana, Jean Paul Carteron, estime que les autorités marocaines cherchent à faire de la ville de Dakhla comme celle de Tanger. Comment allez-vous y parvenir ?

Ynnja El Khettat : Entre 1979, année de sa récupération des autorités espagnoles, et aujourd’hui, soit près de 38 ans plus tard, la ville de Dakhla a complètement changé de visage. Elle est devenue la nouvelle perle du sud du Maroc. Outre son attractivité touristique indéniable et ses ressources halieutiques, considérées comme considérables, Dakhla offre désormais l’image d’une ville parfaitement en phase avec l’évolution du monde. La ville de Dakha est pour l’Afrique ce que Tanger est pour l’Europe. Nous cherchons à moderniser les infrastructures de la ville, à développer ses équipements et offrir des services de qualité à la population sahraouie.

Maroc Hebdo : Quelle est la place de Dakhla dans le nouveau modèle de développement, lancé par SM le Roi Mohammed VI ?

Ynnja El Khettat : Dakhla occupe une place prépondérante dans le nouveau de développement lancé par SM le Roi Mohammed VI, en novembre dernier, à Laayoune. Sur les 77 milliards de dirhams consacrés aux provinces du sud, Dakhla se voit attribuer 18 milliards de dirhams sur une période de 7 ans. Un investissement important visant à construire de nouvelles routes, à moderniser le port de Dakhla et à équiper la ville de nouvelles canalisations d’assainissement. Tout un programme visant à améliorer la qualité de la vie dans la ville.