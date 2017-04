Interview de Fathia Bennis, présidente de Maroclear

“La dématérialisation des titres peut contribuer à la redynamisation de la Bourse”

La présidente du dépositaire central, Maroclear, Fathia Bennis, multiplie les efforts pour inciter les sociétés marocaines à dématérialiser leurs titres. Ce qui représente, pour elle, une marche pour les inviter à s’introduire en Bourse.

Maroc Hebdo: Vous venez de signer une convention avec l’Ordre national des experts comptables pour inciter les sociétés anonymes à dématérialiser leurs titres. Pouvez-vous nous en parler davantage? Fathia Bennis: Cette convention se situe dans un contexte global puisque nous avons signé des conventions du même genre avec les sociétés de Bourse, le Groupement professionnel des banques du Maroc, les notaires et même avec l’Agence nationale des PME. Son objectif est d’inviter les sociétés non-cotées à la Bourse de Casablanca à procéder à la dématérialisation de leurs titres. Car, pour le moment, seules les sociétés cotées sont tenues par la loi de le faire. La digitalisation de l’information a été aussi un facteur d’accélération de ce processus de dématérialisation.

Maroc Hebdo: Quels sont les avantages à tirer de cette dématérialisation?

Fathia Bennis: Ils sont nombreux. Elle permet à la société de contrôler ses titres de même qu’elle évite le risque de perte. En cas d’héritage ou de succession, les choses deviennent plus simples à gérer. La dématérialisation renforce également la sécurité et la transparence des titres.

Maroc Hebdo: Pensez-vous que les sociétés sont réceptives à cette initiative?

Fathia Bennis: En tous cas, je l’espère. Je pense que les professionnels sont totalement acquis à ce processus. Bien évidemment, les holdings et les sociétés structurées sont plus ouvertes que d’autres. Mais l’effort de sensibilisation est toujours de mise, y compris avec les PME.

Maroc Hebdo: Maroclear se présente alors comme une banque des titres. Peuton avoir une idée sur l’ampleur des titres dématérialisés? Fathia Bennis: La capitalisation tenue à Maroclear s’élève à 1.600 milliards de dirhams, dont les bons du Trésor. Soit un peu plus que le Produit intérieur brut. Mais, le potentiel est encore énorme. Pour pouvoir le concrétiser, il faut donner de la visibilité à ceux qui viennent en leur expliquant qu’ils sont largement bénéficiaires.

Maroc Hebdo: Quel est l’apport de cette dématérialisation pour l’économie marocaine?

Fathia Bennis: Il y un avantage écologique énorme. L’usage du papier est banni lorsqu’on dématérialise les titres. Ce qui contribue à l’amélioration de l’environnement. Ceci est valable aussi bien pour nous que pour les sociétés concernées.

Maroc Hebdo: Pensez-vous que cette incitation à la dématérialisation est une marche pour les sociétés pour s’introduire en Bourse?

Fathia Bennis: Oui, effectivement. C’est une marche importante vers l’introduction en Bourse. Mais, malheureusement, il n’existe pas encore, chez nous, une culture boursière développée. Pour certains dirigeants de sociétés, la Bourse est conçue seulement pour les riches. Or, elle est faite pour toutes les sociétés qui cherchent des financements pour leurs projets. Car le système bancaire classique ne peut pas fournir tout le financement nécessaire aux entreprises.

Maroc Hebdo: Avez-vous des projets en Afrique?

Fathia Bennis: L’avenir, aujourd’hui, c’est l’Afrique. Nous venons de répondre à un appel d’offres de la banque centrale sénégalaise pour la dématérialisation des bons du Trésor. Mais nous visons d’autres pays de l’Afrique subsaharienne avec lesquels nous partageons des liens politiques et économiques forts. Notre ambition est de devenir le dépositaire central d’une bonne partie de l’Afrique. Il faut dire qu’on ne se positionne pas comme des donneurs de leçons mais comme des partenaires fiables et crédibles qui souhaitent échanger des idées et des expériences.