Interview de Dirk De Nil, DG d’Allianz Maroc

« Le Maroc se positionne d’emblée comme un hub pour l’Afrique »

Maroc Hebdo: Que représente pour vous votre désignation en tant que groupe international de l’année en Afrique?

Dirk De Nil: Pour nous, c’est une grande fierté. Il s’agit d’une consécration récompensant notre présence depuis plus d’un siècle au niveau du continent ainsi que la confiance de notre groupe au potentiel de croissance de la région, et à celui du marché de l’assurance en particulier. Cette confiance est matérialisée par une présence effective dans 16 pays et par des services de qualité dispensés aux particuliers et aux entreprises clientes dans 38 pays africains.

Maroc Hebdo: En juin 2016, vous preniez pied au Maroc en faisant l’acquisition de Zurich Assurances. Quel bilan faites-vous de vos neuf premiers mois marocains?

Dirk De Nil: La compagnie fait officiellement partie du Groupe Allianz depuis le 3 novembre 2016. Le 30 janvier 2017, elle a démarré officiellement ses activités sous la nouvelle dénomination sociale Allianz Maroc. Il est encore un peu tôt pour faire un bilan de la présence d’Allianz au Maroc. Mais ce que l’on peut déjà retenir, c’est que l’accueil du marché a été très favorable et nous en sommes ravis. D’autre part, nous aimerions souligner ici qu’Allianz croit en le potentiel de croissance du marché des assurances au Maroc. Nous comptons déployer les moyens nécessaires pour accompagner le développement de ce marché en répondant à l’ensemble des besoins de nos clients particuliers et entreprises avec une qualité de service supérieure. Notre ambition affichée est de renforcer notre présence sur le marché, de doubler notre part de marché à l’horizon 2021 et, enfin, de devenir la référence de l’assurance au Maroc.

Maroc Hebdo: Pour revenir à votre désignation en tant que groupe international de l’année en Afrique, voyez-vous que le Maroc puisse à terme faire figure de hub africain d’assurance?

Dirk De Nil: Allianz met en place son hub régional pour l’Afrique dans la ville de Casablanca afin de piloter son développement futur dans la région. Le Maroc est le deuxième plus grand marché d’assurance en Afrique avec un potentiel de croissance important. De par sa stabilité et son ouverture affichée sur le continent, le pays s’est positionné d’emblée comme un hub pour l’Afrique