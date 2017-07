Interpellation de 283 faux guides durant le mois de ramadan à Marrakech

Les services de la Brigade touristique relevant de la préfecture de Marrakech a procédé à l’interpellation de 283 faux guides durant le mois de ramadan.

Selon un communiqué de la préfecture de police, la Brigade touristique a également arrêté, durant la même période, 5 personnes recherchées au niveau national, 20 personnes pour motif de vol, 11 personnes pour possession de drogue, 13 personnes pour violence, 65 marchands ambulants, 33 individus pour mendicité, 43 mineurs s’adonnant à la mendicité et 11 sans-abris.

La police a procédé également à la vérification d’identité de 517 personnes, et à l’arrestation de 25 individus souffrant de troubles mentaux, et de 8 personnes pour infractions à la circulation.

Par ailleurs, les éléments de la police touristique ont réussi, durant la dernière semaine du mois de juin dernier, dans le cadre de l’approche proactive et permanente de lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, en vue d’assurer la sécurité pour les visiteurs de la cité ocre, à arrêter la personne impliquée dans le vol qualifié d’une touriste française en un temps record ne dépassant pas 24 heures.

Selon la même source, les éléments de la sûreté ont profité des recherches intensifiées sur le terrain au cours des premières heures qui ont suivi l’acte de vol, ce qui a donné lieu à l’arrestation des présumés, de les présenter devant la police judiciaire et de récupérer l’ensemble des objets volés de la victime, chose qui a réconforté la touriste et ses compagnons.

De même, la brigade de la police touristique a appréhendé, au cours de la même période, la personne impliquée dans le vol avec violence d’une touriste espagnole, près du jardin Arsat Moulay Abdessalam, qui a été présentée devant la police judiciaire pour complément d’enquête, et a récupéré les objets volés pour les remettre à la victime sous la supervision du parquet général.

Dans le même contexte, les éléments de la police ont procédé à l’arrestation d’une personne recherchée au niveau national pour vol qualifié par les services de la police judiciaire de Casablanca.

Concernant la lutte contre les crimes de drogue, les éléments de la police touristique ont procédé, durant la même période, à l’interpellation de 3 personnes impliquées dans ce genre de crime à travers trois opérations distinctes, ce qui a permis de saisir 175 grammes de chira et 150 sacs en plastique en fuite de poudre de tabac destinée à la vente.

Parallèlement aux interventions et opérations qualitatives, les éléments de la police touristique ont également réussi à assurer les plus importantes tâches dans le cadre d’une approche préventive, à savoir l’accompagnement des groupes touristiques dans les différentes monuments, voies et ruelles de la ville de Marrakech, tout en leur apportant la protection nécessaire, ce qui se répercute positivement sur le secteur du tourisme de la ville et l’image du Royaume.