Installation de Mohamed Abdennabaoui, procureur général du Roi près la Cour de Cassation

Mohamed Abdennabaoui, le nouveau procureur général du Roi près la Cour de Cassation, a été installé dans ses fonctions, lors d’une cérémonie qui s’est déroulée mardi à Rabat.

Intervenant à cette occasion, M. Abdennabaoui, a réitéré son engagement à tenir le serment qu’il a prêté devant le Souverain et d’être fidèle aux valeurs de la justice et aux principes de l’équité, « tout en faisant triompher les intérêts suprêmes de la patrie et des citoyens et de faire du ministère public un outil efficace de lutte contre le crime et les criminels, la voix des victimes et des opprimés et un moyen qui contribue, aux côtés des autres institutions, à la moralisation de la vie publique et à la transparence de la gestion administrative dans le cadre des prérogatives que lui accorde la loi ».

Pour sa part, le Premier président de la Cour de Cassation et président-délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Mustapha Farès, a félicité M. Abdennabaoui pour la confiance placée en lui par SM le Roi, louant ses compétences professionnelles et ses qualités humaines.

« Cet événement institutionnel reflète la place de choix et la Haute Sollicitude accordées par le Souverain au pouvoir judiciaire », a affirmé M. Farès.