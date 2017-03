INDH : SM le Roi inaugure à Nouaceur le Centre d’hémodialyse «Amal Ouled Azzouz»

SM le Roi Mohammed VI a procédé, vendredi à la municipalité Ouled Azzouz (province de Nouaceur), à l’inauguration du Centre d’hémodialyse «Amal Ouled Azzouz», un témoignage de la sollicitude constante dont le Souverain entoure les personnes souffrant de maladies chroniques et Sa volonté d’assurer un accès égal aux soins de santé.

Réalisé dans le cadre de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) pour un investissement global de plus de 5,6 millions de dirhams, ce nouveau Centre vient renforcer les infrastructures de prise en charge des patients souffrant d’insuffisance rénale au niveau de la province.

Il devra contribuer au désengorgement du service de néphrologie du Centre hospitalier universitaire «Ibn Rochd», en permettant aux personnes bénéficiaires, dépourvues de moyens, d’avoir accès à des soins de santé de qualité.

Fruit d’un partenariat entre l’INDH, la wilaya de la Région Casablanca-Settat, la province de Nouaceur, et la Fondation “Amal” pour l’hémodialyse et les oeuvres sociales, le Centre d’hémodialyse «Amal Ouled Azzouz» est doté d’un matériel et d’équipements modernes. Il comprend 12 générateurs de dialyse, des salles de consultation, d’analyses, et de traitement d’eau, une pharmacie, en plus de structures d’accueil des patients.

Cette nouvelle structure sanitaire (1.500 m2) vient conforter les différents chantiers et initiatives lancés par SM le Roi Mohammed VI, INDH et régime d’assistance médicale (RAMED), et destinés à démocratiser les soins de santé et à assurer aux citoyens les conditions d’une vie digne et prospère.