Incendie de Médina Gounass : Le Roi Mohammed VI présente ses condoléances au président sénégalais

SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au président sénégalais, M. Macky Sall, suite à l’incendie survenu mercredi 12 avril 2017 dans le site spirituel de Médina Gounass, faisant plusieurs victimes parmi les fidèles de la famille des Tidjanes Bâ.

La 76e édition de cette retraite spirituelle, qui se tient chaque année à 10 km de cette ville religieuse, est endeuillée cette année par un violent incendie survenu mercredi. Le sinistre a fait plus de 20 décès et plus d’une centaine de blessés.