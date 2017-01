Incendie dans une clinique à Casablanca: pas de victime à déplorer

Un incendie s’est déclaré, jeudi soir, dans une clinique privée située dans le quartier Bernoussi à Casablanca, sans faire de victime, a-t-on constaté sur place.

Le feu, qui s’est déclenché aux environs de 21h45 dans le Centre de Radiologie situé au sous-sol de la clinique, aurait causé d’importants dégâts matériels, mais on ne déplore aucune victime pour le moment, selon la protection civile.

La même source précise, toutefois, que quatre personnes ont été asphyxiées par la fumée de l’incendie et transportées à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires, alors que tous les patients ont été évacués de la clinique pour des mesures de sécurité.

Dès le déclenchement du feu, les autorités locales, la police et des éléments de la protection civile se sont rendus sur place et d’importants moyens matériels (six camions citernes et huit ambulances) sont actuellement mobilisés pour venir à bout du feu.

On ignore pour le moment les causes et les circonstances de cet incendie, mais une enquête sera menée pour en élucider l’origine, selon une source policière.