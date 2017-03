Un important incendie dans les ateliers de Richbond à Casablanca

Un important incendie s’est déclenché, dimanche, au dernier étage de l’immeuble abritant les ateliers de l’enseigne de textile « Richbond » à Aïn Sbaa (Casablanca), sans faire de victime, a-t-on constaté sur place.

Le feu a ravagé une partie des stocks de produits inflammables d’ameublement dans cette usine qui emploie des centaines d’ouvriers, apprend-t-on auprès de la Protection civile qui précise qu’aucun employé ne se trouvait sur le lieu de l’incendie.

Aussitôt informés, les autorités locales et les services de la protection civile se sont immédiatement dépêchés sur les lieux, afin de maitriser les flammes et venir à bout du feu.

Les important moyens utilisés (six camions citernes) et les efforts louables consentis par les agents de la Protection Civile ont permis de circonscrire le feu dans un temps assez court. Des ambulances ont également été mobilisées pour évacuer d’éventuels blessés Selon la même source, une enquête a été ouverte pour élucider les causes de l’incendie