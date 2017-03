Immigration illégale : l’Espagne arrête 16 passeurs marocains

Quelque 16 Marocains membres d’un réseau d’immigration illégale ont été arrêtés par la garde civile espagnole.

Selon un communiqué de la garde civile publié mercredi, ce groupe avait fait traverser quelque 300 migrants clandestins du Maroc vers la rive espagnole, et ce, à l’aide de canots pneumatiques et « dans des conditions météorologiques très défavorables et sans mesures de sécurité ».

D’après la même source, chaque migrant été tenu de payer 1.200 euros avant la traversée. Mais une fois en Espagne, les passeurs retenaient en otage les migrants pour réclamer à leur famille au Maroc un nouveau paiement de 350 à 700 euros.

Les passeurs sont aussi impliqués dans le trafic vers l’Espagne d’une quantité importante de résine de Cannabis d’une valeur de 350.000 euros.