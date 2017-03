Il était une fois Benkirane

LE CHEF DE GOUVERNEMENT SORTANT À LA PORTE DE LA RETRAITE POLITIQUE

Il va falloir s’y habituer: Abdelilah Benkirane chef de gouvernement, ce ne devrait plus être qu’un lointain souvenir. Au lendemain de son retour de sa tournée en Afrique, le roi Mohammed VI a mis fin à son mandat de chef de gouvernement désigné. Benkirane reste pour l’instant en charge des affaires courantes, mais plus pour longtemps a priori. Au demeurant, il s’est auto exclu de toute participation future à la vie politique en tant que responsable.

L’air de la retraite souffle, pour ainsi dire, sur le quartier des Orangers dans la capitale, Rabat, où lui et le Parti de la justice et du développement (PJD), dont il est le secrétaire général, ont élu domicile depuis un certain temps: du rythme effréné des grand-messes à l’ordinaire de la vie normale, il n’y a souvent qu’un pas. La musique politique est impitoyable.

Il y a sans doute beaucoup à dire et à redire en repassant le fil des années Benkirane. D’abord, ce spectacle permanent qu’il a été. En cinq ans voire plus de mandature, nous avons pour le moins été servis. Aux habitants de la ville de Tétouan, auprès desquels il faisait campagne en 2015 à la veille des élections communales et régionales, il avait affirmé être, mi-blagueur mi-sérieux, le premier et le dernier chef de gouvernement à faire rire les Marocains; et il avait sans doute, dans une certaine mesure, raison.

Ses détracteurs pourfendront, au contraire, un populisme de mauvais aloi, et eux aussi ne rateraient pas vraiment le coche. Benkirane se trouvait en fait, en y repensant, à la confluence des genres: le mélange, pour explosif qu’il soit, avait l’avantage de séduire. Aux dernières nouvelles, le PJD dispose de plus d’un quart des sièges de la chambre des représentants, chambre basse du parlement, contrôle plus de 20 villes et dirige deux régions. Et cela, il le doit sans doute pour une grande partie à son secrétaire général.

Il y aussi le Benkirane téméraire qu’on ne peut éluder: de sa saillie à l’encontre des “crocodiles” et des “démons” qui l’empêcheraient d’accomplir sa mission en passant par son allusion à l’existence d’un présumé “Etat parallèle” dont le contrôle échapperait même au Roi, il a exaspéré jusqu’en plus haut lieu. En prélude aux élections législatives d’octobre 2016, il a même imposé un vocable, autour duquel les autres partis ont tous fini par battre leur campagne: le tahakkom, à savoir la mainmise sur le jeu politique. Le secrétaire général du Parti du progrès et du socialisme (PPS), Mohamed Nabil Benabdallah, sera sévèrement repris par le Cabinet royal pour l’avoir utilisé dans une interview, et entre les lignes, on retrouvera immanquablement un rappel à l’ordre du propre Benkirane. Le chef du gouvernement sortant avait vraisemblablement (déjà) fait son temps.

Ce qu’on ne peut toutefois reprocher à Benkirane, c’est d’être resté fidèle à lui-même. Sur bien des points, il a, certes, courbé l’échine: sur le plan de la lutte contre la corruption, il avoue même, début 2016 à la chambre des représentants, avoir échoué. Mais pouvait-il vraiment autre chose? Vaste question que les historiens devront trancher. Si jamais Benkirane restait finalement d’actualité.