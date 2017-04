Idya. Selon le ministère de la santé le scanner à Errachidia n’était pas en panne

Le ministère de la santé dément que le scanner de l’hôpital d’Errachidia, où a été admise la fillette Idya Fakhreddine, était en panne, précisant que son transfert à l’hôpital Omar Idrissi de Fès où elle est décédée, a été dicté par la nécessité d’approfondir le diagnostic.

Selon le ministère le transfert de la défunte Idya, de l’hôpital de Tinghir vers Errachidia, a été dicté par la nécessité de lui faire subir un scanner, précisant que, dans la mesure où ce diagnostic manquait de précision, il a été convenu de soumettre l’enfant à la chirurgie maxillo-faciale au CHU Hassan II de Fès.

Et de poursuivre qu’en dépit des efforts déployés par le staff médical à l’hôpital Omar Idrissi de Fès, la fillette est décédée.

Le ministère souligne que l’hôpital régional d’Errachidia dispose de deux scanners, dont l’un est de nouvelle génération et que l’enfant y avait bénéficié de deux consultations par cet appareil qui ont démontré l’absence de complications au niveau du cerveau et précisent que l’enfant souffrait alors de fractures et de contusions au niveau des os situés au-dessus de l’œil.

Le ministère affirme qu’une enquête a été ouverte pour connaitre les raisons et les circonstances du décès de cet enfant.

Le ministre de la Santé, Houcine El Ouardi a personnellement contacté la famille de la défunte pour lui présenter ses condoléances et sa compassion comme il a chargé le délégué provincial de la Santé de se rendre au domicile de la défunte.