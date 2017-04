Humans of Morocco se distingue aux 10es Maroc Web Awards

Des photos et des histoires

Utiliser l’image pour communiquer, raconter, retranscrire n’est pas une trouvaille. Mais quand la photographie est intelligemment exploitée, elle peut donner lieu à des résultats impressionnants. C’est le cas de Humans Of Morocco, un projet collaboratif initié en 2013. Après près plus de trois ans d’existence, Humans Of Morocco fascine, inspire, et s’impose surtout. A la 10e édition du Maroc Web Awards, qui s’est tenue le 2 avril 2017 à Casablanca, le projet a réalisé l’exploit de rafler trois prix. Un fait très rare dans cette compétition, la plus grande de son genre, qui récompense les acteurs du web.

D’autant plus que les trois consécrations sont des plus prestigieuses, en l’occurrence la meilleure page Facebook, le meilleur compte Instagram ainsi que le meilleur blogueur de l’année 2016. Mais comment un tel projet a pu voir le jour, et plus que tout, fédérer autant? «L’idée est partie de l’appréciation de Humans of New York, et nous, groupe de passionnés de photographie humanitaire, on s’est dit et pourquoi pas créer une version marocaine. Aller à la rencontre des humains au Maroc afin de raconter des histoires inspirantes ou parfois délirantes», nous expliquent les responsables du projet, qui insistent sur l’aspect collectif de leur travail, loin de toute personnalisation. Pour comprendre mieux ce phénomène, il faudra donc revenir à ses racines. En 2010, un photographe newyorkais, Brandon Stanton, commence à prendre des photos d’habitants de sa ville pour raconter leurs histoires, leurs quotidiens pour les publier par la suite. L’idée connaît un succès retentissent et devient virale. Partout dans le monde, l’idée de Brandon Stanton est reprise, mais se démarque grâce aux particularités de la ville ou des pays où elle est appliquée.

La société en images

Au Maroc, pays au tissu social hétérogène et aux habitudes diverses, le projet était prometteur. Et les 23 personnes derrière Humans of Morocco ont parfaitement exploité ce potentiel. «On est loin de l’approche particulière de Humans of Amsterdam ou de Humans of New York car on a le poids de la particularité marocaine, qui est phobique à tout ce qui est reflet de son image photographique et aussi reflet de ses idées qui vont être commentées par les autres. Dans notre cas, ces “autres” sont les fans de Humans Of Morocco. C’est vrai que le Maroc est riche en histoires, mais cela se heurte parfois à la muraille du Hchouma», affirment-ils.

La page Facebook de Humans of Morocco, qui compte 135.000 fans, ainsi que son compte Instagram, qui totalise près de 23.000 abonnés, proposent plusieurs centaines de portraits de Marocains, hommes et femmes, de toutes les tranches d’âge, souvent pris dans le vif de l’action dans la rue. Les clichés sont toujours accompagnés d’une citation du personnage. On se retrouve ainsi face à un immense catalogue riche en couleurs, mais surtout en émotions, en aspiration ou encore en enseignements. Quant au choix des personnes à photographier et à raconter, les photographes de Humans of Morocco nous expliquent qu’ils écument l’espace public à la recherche d’un profil qui dégage une certaine façon de vivre dans la rue. Ils ne prennent pas de rendez-vous avec des personnes précises. Ils profitent de leur temps libre pour dégager de l’inspiration pour eux-mêmes en tant que story-tellers, mais aussi pour le lecteur en deuxième lieu, poursuivent-ils