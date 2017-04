Un homme de dossiers

Abdelouafi Laftit, nouveau ministre de l’intérieur

À peine nommé, le 5 avril 2017, ministre de l’Intérieur, M. Abdelouafi Laftit est déjà sur le pied de guerre. Le lundi 10 avril 2017, il s’est réuni dans la ville d’Al Hoceïma, cheflieu de la province éponyme, avec les membres des instances élues et les représentants des services extérieurs et de la société civile de la province, en proie à des mouvements de protestation depuis la mort en octobre 2016 d’un poissonnier broyé par un camion de ramassage d’ordure. Ses mots à cette occasion, à en croire certaines sources locales, auraient fait mouche, sachant que le ministre est originaire de la province limitrophe de Driouch, plus précisément du village de Tafersit.

Les pieds sur terre

Joint par nos soins, un cadre du ministère de l’Intérieur, qui connaît M. Laftit depuis que ce dernier avait intégré la “mère des ministères” en 2003 en tant que gouverneur de la province de Fahs-Anjra, se dit “peu surpris” par la performance orale de son nouveau supérieur à Al Hoceïma. “C’est quelqu’un qui sait choisir ses mots et qui, d’autant plus, écoute plus qu’il ne parle, confie-t-il, admiratif. En plus, c’est quelqu’un de très bien, poli, très propre sur lui et à qui le pouvoir n’est jamais monté à la tête. Il a toujours su garder les pieds sur terre, ce qui vient peut-être de son éducation et du milieu très modeste dans lequel il a baigné enfant.”

A l’Office d’exploitation des port (ODEP), où M. Laftit avait, en 1992, débuté sa carrière au Maroc -après un diplôme de l’École polytechnique et de l’École nationale des ponts et chaussées dans la capitale de la France, Paris-, on ne tarit également pas d’éloge sur le natif de Tafersit. “C’est un gros travailleur, un véritable homme de dossiers, nous confie un ancien responsable de l’office. Ce n’est pas sans raison que Sa Majesté lui a confié des projets aussi stratégiques que l’aménagement et la reconversion du port de la ville de Tanger: il s’attelait très bien à la tâche, voire plus même.”

M. Laftit n’aurait-il donc aucun défaut? Ce n’est pas ce qu’on avance du côté du Parti de la justice et du développement (PJD), avec qui le nouveau ministre de l’Intérieur a maille à partir depuis belle lurette, et pour cause: la formation islamiste l’accuse de servir l’agenda d’un présumé Etat profond à son encontre.

“Un gros travailleur”

“C’est une provocation du peuple marocain,” nous déclare carrément, au sujet de la nomination de l’intéressé dans le gouvernement de Saâd Eddine El Othmani, l’ancien député PJD Abdelaziz Aftati, qui rappelle l’implication du ministre dans l’affaire des “serviteurs de l’Etat” -dont le ministère de l’Intérieur et celui de l’Economie et des Financesqui avaient bénéficié à prix modique de larges lots de terrain sur la très cossue route des Zaërs dans la capitale, Rabat. Les médias nationaux en avaient de longs jours durant fait leurs choux gras après sa révélation en juillet 2016. “C’est une atteinte à la loi”, insiste M. Aftati.

Une affaire politique

Dans les milieux autorisés, on met cependant en cause ce qu’on qualifie de “démagogie” de parties qui se seraient saisies de l’affaire pour régler leurs comptes avec certaines personnalités dont le nom figurait sur la liste des bénéficiaires, à savoir notamment M. Laftit, par lequel le scandale avait commencé. Le PJD est principalement visé.

“Il s’agit d’une affaire éminemment politique, nous déclare une source. En 2015, M. Laftit, qui était alors wali de la région de Rabat-Salé-Kénitra et gouverneur de la préfecture de Rabat, avait refusé de valider le budget du conseil de la ville de Rabat en raison des nombreuses tares qu’il comportait: il se trouve que le président du conseil est membre du PJD, en l’occurrence Mohamed Sadiki. Le parti y a automatiquement vu une cabale à son encontre, alors que je peux vous assurer que c’était bien loin d’être le cas.” Une autre source d’ajouter: “L’achat des terrains des Zaërs s’était fait conformément à la loi. Il s’agit d’un décret signé par feu Abdellatif Filali du temps où il officiait en tant que premier ministre.” En tout cas, la nomination de M. Laftit promet d’envenimer les choses avec le PJD.

D’aucuns y voient un coup qui n’aurait visé qu’à embarrasser le parti. “C’est oublier la compétence de M. Laftit, rétorque l’ancien responsable de l’ODEP cité plus haut. Si Sa Majesté l’avait désigné gouverneur de la préfecture de Rabat, qui est quand même la capitale, c’est qu’il était prédestiné un jour à occuper de plus hautes fonctions. Franchement, je ne vois pas le rapport entre le présumé conflit avec le PJD et sa nomination.” D’autres proches du nouveau ministre de l’Intérieur abondent également dans le même sens. “Avec lui, le ministère de l’Intérieur se trouve entre de bonnes mains”, avance un de ses anciens collaborateurs.