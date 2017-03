Une heure pour la planète : les lumières seront éteintes le 25 mars à 20h30

Le Maroc prendra part à l’action internationale «Earth Hour» (une heure pour la planète) pour la sensibilisation à l’économie d’énergie, qui sera célébrée, samedi 25 mars 2017, sous le signe « mettons en lumière notre action climatique ».

Les entreprises, organisations et particuliers sont invités à éteindre les lumières non critiques dans leurs bâtiments et installations pendant une heure le jour du 25 mars à partir de 20h30, afin de contribuer à une résolution du problème du climat mondial.

La célébration officielle du Maroc de la « Earth Hour » sera organisée à Casablanca en partenariat avec le Morocco Mall, qui accueillera les festivités, indique un communiqué des organisateurs.

Cet événement est initié par le Fonds mondial de la nature (WWF) en partenariat avec l’Association des enseignants des sciences de la vie et de la terre (AESVT). « L’objectif d’Earth Hour est de de contribuer à cet effort national en mobilisant l’ensemble de la société marocaine notamment, les particuliers, la société civile et entreprises, pour créer un mouvement citoyen qui incitera le plus grand nombre à éteindre les lumières non essentielles », soulignent les organisateurs.

Organisé par le Fonds mondial pour la nature, Earth Hour a mobilisé en 2016 près de deux milliards de personnes dans 178 pays.