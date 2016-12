Hervé Renard dévoile la liste des joueurs pour le stage de préparation de la CAN 2017

Le sélectionneur national, Hervé Renard a dévoilé jeudi, la liste des 26 joueurs convoqués pour prendre part au stage de préparation aux Émirats Arabes Unis pour la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), prévue au Gabon du 14 janvier au 5 février 2017, indique la Fédération Royale Marocaine de football. A noter que la liste finale des 23 joueurs sera communiquée dans les délais fixés par la Confédération Africaine de Football, ajoute la FRMF sur son portail.

Ci-après la liste des 26 joueurs :

Gardiens:

Mounir Mohamadi, Yassine Bounou et Yassine Kharroubi.

Défenseurs:

Fouad Chafik, Marouane Dakosta, Hamza Mendil, Nabil Dirar, Mehdi Benatia, Romain Saiss, Amine Attouchi, Mohamed Nahiri, Youssef Ait Bennacer, Mounir Obbadi.

Milieux de terrain:

Karim Al Ahmadi, Faycal Fajr, Mbarek Bossofa, Younes Belhanda.

Attaquants:

Sofiane Boufal, Oussama Tanane, Mehdi Carcella, Noureddine Mrabat, Ismael Haddad, Rachid Allioui, Youssef Naciri, Khalid Boutaeib, Youssef Al Arabi.

Lors de la CAN 2017, la sélection marocaine évoluera dans le groupe C aux côtés des champions en titre de la Côte d’Ivoire, de la République démocratique du Congo (RDC) et du Togo.