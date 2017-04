Hamid Chabat en sursis

FRONDE GÉNÉRALISÉE AU PARTI DE L’ISTIQLAL

Le Parti de l’Istiqlal a toujours fonctionné comme une machine définitivement rodée, où il n’y a pas de place pour une quelconque rupture interne. À l’évidence, ce n’est plus le cas. Le dernier exemple confirmatif de ce nouvel état de fait s’est déroulé la semaine dernière.

Pour la deuxième fois, le mercredi 22 mars 2017, le tribunal administratif de Rabat a cassé la décision de Hamid Chabat, secrétaire général de l’Istiqlal, de suspendre pour 9 mois Karim Ghallab et Yasmina Baddou de toute activité au sein du parti. Chabat encaisse le revers, mais n’en démord pas. Le lendemain jeudi 23 mars, il renouvelle sa sanction de suspension et aggrave son cas aux yeux d’autres responsables du parti qui jugent son attitude excessive et se solidarisent avec les suspendus. Ils seront pour le moment 14 sur les 26 membres du Comité exécutif à signer, vendredi 24 mars 2017, une pétition rendue publique le samedi 25 mars. Un concentré de dénonciation à l’encontre de Chabat dont ils demandent pratiquement la destitution.

Processus de déligitimation

Lundi 27 mars, reprise des activités du même collectif. Les conciliabules vont bon train, à cadence soutenue, au point d’aboutir le 28 mars à la convocation d’une réunion conjointe entre les deux groupes istiqlaliens de deux chambres du parlement. Une autre étape du processus de déligitimation de Hamid Chabat. Ils sont 38 députés sur 46 et 21 conseillers sur un total de 25 à réclamer à l’unisson le départ de Chabat. Ils comptent parmi eux, les chefs des groupes parlementaires istiqlaliens dans les deux chambres, Noureddine Modiane et Abdeslam Lebbar. Entre temps les 14 pétitionnaires étaient devenus 16. On y trouve des personnes de poids dans les instances délibératives de l’Istiqlal, tels Noureddine Modiane, Mohamed El Ansari, Abdessamad Kayyouh, Hamdi Ould Rchid, Abdeslam Lebbar…. Quant à Taoufik Hjira, il n’est pas signataire, mais il n’en pense pas moins. Le successeur de Chabat est d’ores et déjà pressenti, Nezar Baraka. Seule difficulté, il n’est pas membre du Comité exécutif. Pas de problème, cette condition sera amendée.

Un climat délétère

L’un des quatorze, Rahal Mekkaoui, a fait une déclaration à Maroc Hebdo où il annonce que le groupe a appelé à une session extraordinaire du Conseil national pour l’élection des 150 membres du comité préparatoire du prochain congrès du parti, initialement prévu pour mai 2017; mais rien n’est moins sûr. Un indice parmi d’autres renseigne sur le climat délétère au sein du Parti de l’Istiqlal. Les pétitionnaires devaient se retrouver, lundi 27 mars, pour une réunion au siège du parti, à Rabat. Ils en ont été empêchés sur instruction de Chabat. Ils se sont retrouvés au domicile de Hamdi Ould Rchid.

C’est dire que les prochaines assises istiqlaliennes ne s’annoncent pas sous les meilleurs auspices. La fronde gronde et s’étale sur la place publique. Du jamais vu dans l’histoire du plus ancien parti du Maroc. Jusqu’ici, c’est la discrétion en toute circonstance qui prévalait. S’il y avait du linge sale à laver, on le faisait entre soi. La secousse qui a ébranlé la maison istiqlalienne a un nom, Hamid Chabat. Depuis son élection comme secrétaire général du parti, en septembre 2012, l’Istiqlal n’est plus l’Istiqlal, diraient les anciens qui ont accompagné le parti depuis près de huit décennies. C’est justement cette image d’un Istiqlal de papa que Chabat veut démonter. Finira-t-il par y parvenir même au prix du démembrement de l’instrument partisan? En somme, la tête de Chabat ou l’implosion du parti.

Un fait est à relever; il tient tout autant à la personnalité de Chabat qu’à une atmosphère interne malsaine qu’il a lui-même suscitée. La plupart de ceux qui mènent une campagne frontale contre lui comptaient parmi ses principaux soutiens dans sa longue marche vers la prise du pouvoir au PI. Pour comprendre ce paradoxe, il suffit de dérouler le film de ses bavures et de ses extravagances langagières. Il y a eu des vertes et des pas mûres sous le regard dubitatif et médusé des istiqlaliens et du public.

Comme chacun sait, l’Istiqlal est, par essence, un parti de gouvernement. Depuis l’indépendance, il n’a cessé de l’être, hormis quelques rares intermittences. Une vocation que Chabat voulait bien maintenir, mais à sa manière et sous sa cape de secrétaire général. Peut être aspirait-il à couronner son odyssée politique par une ultime consécration comme chef de gouvernement! Il semble agir dans ce sens lorsqu’il décrète, le 9 juillet 2013, la sortie du gouvernement des six ministres istiqlaliens.

Ils ont obtempéré, à l’exception de Mohamed El Ouafa. En plus d’être légèrement cavalière, la démarche s’avérera politiquement contre-productive. L’Istiqlal avait scié la branche porteuse sur laquelle il était monté grâce à son alliance avec les islamistes. Une question n’a pas tardé à hanter les esprits et à braquer les regards sur Dar Marassa, siège du parti: Y a-t-il une vie pour l’Istiqlal en dehors d’un amarrage continu au pouvoir exécutif? Pas vraiment. Cela ne lui a pas réussi aux dernières législatives d’octobre 2016; même s’il s’est classé troisième. Encore moins quand il quitte un gouvernement dirigé par un allié qui répond, pratiquement, du même fondamentalisme référentiel.

Survivre à Chabat

De façon plus globale, dans le temps, on peut même dire que l’Istiqlal a fini par se structurer autour du poids de sa présence dans les gouvernements successifs ainsi que la nature des départements ministériels dont il avait la charge.

C’est à croire que Chabat n’a pas assimilé la sociologie politique du pays. Au mieux, il aurait compris tardivement, peut-être même à ses dépens. Après avoir boudé l’Exécutif à mi-chemin d’une législature, l’Istiqlal ne pouvait supporter cinq années de plus hors-gouvernement; donc d’une totale jachère politique.

Jusqu’au dernier jour des cinq mois de blocage, le PI avait espoir d’être embarqué par Abdelilah Benkirane dans la barque d’un gouvernement en gestation laborieuse. Benkirane a réellement milité dans cette perspective, au point d’en faire une condition sine qua non pour la réalisation de son montage gouvernemental majoritaire. Il le payera de son poste de futur chef du gouvernement. Son remplaçant au pied levé, Saâd Eddine El Othmani a, lui, obtenu une pâle présence de l’USFP au gouvernement, en échange d’un lâchage en règle de l’Istiqlal. Ce déclassement du PI ne peut être que préjudiciable.

Le prochain congrès est condamné à innover pour se donner une nouvelle existence politique entre un sevrage non désiré de pouvoir et une posture d’opposition qu’il voulait éviter par un rattrapage tardif. Pour y parvenir, il faudra d’abord survivre à Hamid Chabat