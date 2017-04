Hamid Chabat convoque la session extraordinaire du conseil national samedi

Le bras de fer continue au parti de l’Istiqlal. Hamid Chabat, secrétaire général du Parti de l’Istiqlal a annoncé mercredi soir la date de la session extraordinaire du conseil national prévue samedi 15 avril à Rabat. Il s’agit là d’une date différente de celle convenue à l’issue d’une réunion de médiation tenue, mardi 11 avril, entre Abdelouahed El Fassi, Hamdi Ould Rchid et Hamid Chabat, et appelant à une session extraordinaire du conseil national le 29 avril en vue d’élargir le comité préparatoire du congrès ordinaire du parti de la Balance. On ne peut qu’en conclure l’échec de l’initiative pour apaiser les tensions menée par Abdelouahed El Fassi, le chef du courant «Bila Hawada» (sans répit) et fils du fondateur de l’Istiqlal.