Hamid Chabat chez la Police judiciaire à Rabat

Le secrétaire général du parti de l’Istiqlal, Hamid Chabat, a été entendu, lundi 27 février 2017, par la police judiciaire de Rabat suite à l’article publié sur le site Istiqlal.info évoquant la mort de Ahmed Zaidi, dirigeant de l’USFP, et quelque temps plus tard de Abdellah Baha, ministre d’Etat et dirigeant du PJD, dans la même région de Oued Cherrat, non loin de Bouznika, en des termes laissant entendre une « liquidation ».

L’auteur de l’article écrit que M. Chabat pourrait bien lui aussi subir la méthode Oued Cherrat. L’article a été vite retiré du site mais le ministère de l’Intérieur n’a pas laissé une telle mise en cause sans réagir. Un communiqué dénonce de tels propos et demande au ministre de la Justice d’ouvrir une enquête. L’auteur de l’article a été auditionné. Quelques jours plus, lundi 27 février, c’était au tour de M. Chabat. Pendant plus de deux heures, il a été question de savoir le pourquoi d’un tel propos. Affaire à suivre.