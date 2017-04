Le groupe marocain Fnair à la conquête de l’Amérique

Fnair, le groupe de musique marocain continue à conquérir de nouveaux territoires. En plus d’avoir adhéré à l’association des musiciens américains, le trio marrakchi Fnaire s’est produit en Floride, jeudi dernier lors de la mi-temps d’un match de NBA opposant Orlando Magics et Brooklyn Nets.

Accompagné de « pom-pom girls », le groupe a ainsi présenté son nouveau single « Ngoul Mali » devant plus 18 milles spectateurs, dont plus de 3.000 membres de la communauté marocaine, venus des villes de Floride et d’autres Etats américains.