Le Groupe immobilier Alliances réalise des bénéfices après avoir réduit de moitié sa dette en 2016

Un retour à l’équilibre et plus encore…

Le groupe immobilier Alliances a clôturé l’exercice 2016 avec un chiffre d’affaires de plus de 3,5 milliards de DH au lieu des 944 millions en 2015. Le résultat net part de groupe s’est établi à 144 millions de DH, contre une perte de 1,8 milliard l’année dernière. Un retour à l’équilibre et aux bénéfices après deux années déficitaires et plus encore, un carnet de commandes qui promet un bel avenir pour le groupe immobilier, présidée par Mohamed Alami Nafakh-Lazrak. « 2016 a été une année qui a été marquée par le lancement d’un plan de restructuration.

Bonne nouvelle, les résultats de l’année sont en phase avec ce plan aussi bien au niveau de la réduction de l’endettement, au niveau de la reprise des projets, qu’au niveau des résultats devenus bénéficiaires après deux années difficiles. Le plus important, c’est d’avoir livré nos clients et respecté nos engagements envers eux, aussi bien dans le social que dans le haut standing.

Aussi, nous avons repris notre activité de manière forte en Afrique, en Côte d’Ivoire et au Cameroun précisément. Je pense que le groupe jouit encore d’une confiance d’abord pour la qualité des produits qu’il livre et ensuite pour la qualité du personnel du groupe et la ténacité et l’engagement de son président Mohamed Alami Nafakh-Lazrak », déclare Ahmed Ammor, directeur général du groupe immobilier Alliances.