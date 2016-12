La grande désillusion des jeunes Marocains

Cinq ans après, la génération du « printemps arabe » est écartée des changements

La déception est grande. Le rôle joué par les jeunes dans les pays arabes est sans grande importance, pour ne pas dire insignifiant. C’est l’une des principales conclusions du rapport 2016 du PNUD sur le développement humain arabe et dont la publication a fait suite à une longue période de débat au sein de cet organisme onusien sur les transformations qui se sont produites dans de nombreux pays arabes depuis le Printemps arabe mais surtout la part que les jeunes (de 15 à 29 ans) ont pu avoir joué dans ces transformations.

Plusieurs facteurs combinés justifient ce sentiment global d’exclusion et un manque d’opportunités dans une grande partie de la région arabe, y compris au Maroc. Le rapport du PNUD affirme que la majorité écrasante des jeunes dans la région arabe ne souhaitent pas s’engager dans des groupes ou des activités extrémistes violents puisqu’ils les considèrent comme terroristes. Rassurant? Non.

Le rapport note qu’une minorité de jeunes sont ouvertes à participer à des groupes violents qui prétendent lutter pour le changement. Et, en raison de la convergence croissante des chemins par lesquels les mécontents peuvent se radicaliser et les radicalisés peuvent devenir violents, la radicalisation violente et l’extrémisme violent augmentent dans les pays arabes. Ce qui est inquiétant. Ce qui est vrai pour la majorité des pays arabes, l’est également pour le Maroc, souligne le rapport.

«La vague de soulèvements qui a balayé la région arabe depuis 2011 nous a montré que nous ne pouvons plus traiter les jeunes de la région comme une génération en attente», selon Sophie de Caen, directrice du bureau régional pour les Etats arabes du PNUD.

Horizon bouché

Plus de 5 ans après ces événements, qui ont conduit au changement de plusieurs régimes dans le monde arabe, les jeunes n’arrivent toujours pas à s’affirmer en tant qu’acteur essentiel dans la vie publique. Même s’ils ont «continué à hausser le ton contre l’exclusion économique, sociale et politique», comme le souligne le rapport sur le développement humain arabe en 2016. Même si «les jeunes de la région sont plus instruits, plus connectés et plus mobiles que jamais», ils sont toujours sous l’effet des idées conservatrices, en dépit de l’émergence de courants modernistes.

La plupart des jeunes arabes affichent des niveaux élevés d’insatisfaction. Au Maroc, les jeunes sont moins satisfaits de -8% par rapport à la moyenne internationale des pays de niveau similaire. La situation semble meilleure dans les Etats voisins, notamment l’Algérie et la Tunisie, où l’insatisfaction des jeunes est de seulement -4% par rapport à la moyenne. Les niveaux les plus élevés (-20%) sont enregistrés dans des pays connaissant des conflits comme l’Irak. Il faut dire que ces taux sont influencés par l’âge.

Stabilité durable

Au Maroc, la courbe prend une tendance baissière de la tranche des 30-44 ans, selon les données du rapport du PNUD. Ce qui inquiète. Globalement, les raisons sont pratiquement les mêmes dans les différents pays arabes. Les jeunes sont influencés par le taux élevé du chômage, qui alimente l’incertitude concernant leur avenir. Un sentiment qui favorise l’extrémisme religieux et social, car il nourrit des positions conservatrices par rapport aux “différences”.

Le rapport fait valoir que les jeunes ne constituent pas un problème ni un fardeau pour le développement; ils sont plutôt une ressource essentielle pour résoudre les problèmes de développement dans la région. Il conclut que les Etats arabes peuvent atteindre un énorme bond de développement et s’assurer une stabilité durable s’ils mettent l’autonomie des jeunes au sommet de leurs priorités urgentes et mobiliser leur énergie pour faire progresser les processus de développement.

De ce point de vue, les États arabes doivent adopter un nouveau modèle pour le renforcement des capacités des jeunes, le déploiement de leur énergie et l’élargissement, leur permettant ainsi d’avoir plus de liberté pour façonner leur avenir et contribuer activement au développement de leurs sociétés et de leurs pays, préconise Sophie de Caen.

Dans son rapport, le PNUD appelle à un nouveau modèle de développement axé sur les jeunes, qui se concentre simultanément sur l’élargissement des capacités des jeunes et des possibilités qui leur sont offertes. Le premier exige une réforme des politiques et des services essentiels qui impactent l’éducation des jeunes, leur santé et leur aptitude à gagner leur vie. Le deuxième s’attaque aux défis macroéconomiques les plus importants auxquels sont confrontés les jeunes lorsqu’ils essaient de participer de façon significative aux sphères politiques officielles, de faire entendre leur opinion, d’exercer leur droit à la responsabilité civile et de trouver des emplois stables et décents. Il aborde également différentes formes d’inégalités qui peuvent empêcher les jeunes de réaliser leur plein potentiel.

Le rapport considère la réalisation de la paix et de la sécurité aux niveaux national et régional comme une condition préalable à l’avenir de la jeunesse et il considère qu’un rôle central des jeunes dans les efforts de consolidation de la paix est essentiel pour instaurer une paix durable.