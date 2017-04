Gouvernement El Othmani : le projet de loi de finances 2017 en quelques chiffres

Présenté au conseil du gouvernement, ce jeudi 27 avril, le projet de loi de finances 2017 reflète les investissements du gouvernement au titre de l’année 2017. Ainsi un montant global de 190 milliards de dirhams (Mds DH) sera dédié aux investissements publics programmés par l’Etat cette année.

Réparti par stratégies sectorielles, le projet de loi de finances alloue 8,9 Mds DH au plan Maroc Vert, 3,7 Mds DH au plan d’accélération industrielle et 11,7 Mds DH aux énergies renouvelables.

Concernant la mise en œuvre des grands chantiers, le projet réserve 1,2 Mds DH aux autoroutes, 6 Mds DH aux chemins de fer, 1,5 Mds DH aux aéroports. Les ports s’accaparent la part du lion avec un budget de 20 Mds DH.

De son côté, le social s’est vu dédié une enveloppe globale de 10 Mds DH : l’enseignement (3,8 Mds DH), la santé (Mds DH) et le logement (Mds DH).

Par ailleurs, il est à noter que la masse salariale à elle seule s’attribue 106,7 Mds DH, les intérêts de la dette publique 27,47 Mds DH, et la caisse de compensation 14,65 Mds DH. Pour ce qui est des emplois prévus dans le cadre de ce projet de loi de finances, le gouvernement avance le chiffre de 23.768 postes quoi seront créés et 11.000 postes contractuels prévus au niveau des académies régionales de l’enseignement, et ce, au profit de cadres enseignants.