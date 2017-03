Gouvernement: Le conseil national du PJD délègue au secrétariat général le suivi des négociations

C’est tard dans la nuit de samedi 18 mars que le conseil national du PJD a rendu public son communiqué à l’issue d’une journée d’interventions. La session extraordinaire de la plus haute instance du parti a été convoquée pour débattre des suites à donner face au blocage de la formation du nouveau gouvernement, caractérisé par le limogeage de Abdelilah Benkirane dans la nuit de mercredi et la désignation vendredi de Saad Ed Eddine El Otmani pour former une nouveau cabinet.

La déclaration finale du conseil a rappelé les paramètres de la négociation menée depuis plus de cinq mois par M. Benkirane et a salué l’engagement et la bonne disponibilité de ce dernier durant ces mois. « Le conseil se dit fier de la désignation de M. El Othmani, ce qui consacre le principe démocratique, le PJD étant arrivé premier aux élections. Il charge le secrétariat général de suivre les négociations avec les autres partis dans le cadre du respect de la volonté populaire et dont l’objectif est de former un gouvernement fort et homogène qui jouit de la confiance du Roi… » peut on lire dans le communiqué.

Le conseil national salue les efforts entrepris par M. Benkirane et considère que l’approche suivie depuis sa désignation en octobre 2016 sera maintenue. « Le secrétariat général suivra le déroulé des négociations au coté de M. El Othmani pour un gouvernement pouvant avoir la confiance du Roi… » poursuit le communiqué.

Il est sûr que l’USFP est ans la ligne de mire du PJD. Que feront alors les autres partis, le RNI en premier? Telle est la question…

N. J.