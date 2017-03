Genève : Attijariwafa Bank élue « African Bank of the Year »

La 5ème édition du Africa CEO Forum, le plus grand rendez-vous des entreprises africaines qui se tient à Genève a primé le groupe marocain Attijariwafa Bank. Au cours d’une cérémonie organisée lundi soir, le trophée « African Bank of the Year » a été remis au PDG d’Attijariwafa Bank, Mohamed El Kettani, par le président fondateur du Forum, Amir Ben Yahmed.

Acteur important dans le secteur bancaire à l’échelle nationale et africaine, Attijariwafa Bank compte sept millions de clients et plus de 16.000 employés présents dans 24 pays.

Par ailleurs, le du prix PDG de l’année est revenu au patron du Groupe MeTL Mohamed Dewji (Tanzanie), alors que la Sénégalaise Anta Babacar Ngom Bathily, de l’entreprise Sedima, a été élue jeune PDG de l’année.

La société Elsewedy Electric, basée en Egypte, elle a été élue pour sa part « entreprise africaine de l’année ».

L’entreprise tunisienne AfricInvest dédiée à l’internationalisation des PME françaises en Afrique a été élue « private equity investor of the year ».

En outre, l’assureur allemand Allianz et l’entreprise portugaise Mota-Engil se sont vus décerner conjointement le prix de « la firme internationale de l’année ». Plus de 1.100 participants représentant 43 pays prennent part à la 5e édition du Africa CEO Forum.