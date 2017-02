La gare Casa-Port théâtre d’une exposition en hommage à feu Tayib Saddiki

Un peu plus d un an après son décès, Tayib Saddiki est à l honneur. Une exposition intitulée « Tayeb SADDIKI : un artiste, un héritage » a ouvert ses portes au public ce mardi et se poursuivra jusqu au 2 avril prochain.

Organisée par Casablanca Events & Animation en partenariat avec la Fondation Tayeb SADDIKI pour la culture et la création, cette exposition offre aux visiteurs d’effectuer un voyage dans la vie et le parcours riches de feu Saddiki, et de découvrir son immense apport au théâtre marocain, mais aussi à d’autres champs artistiques est culturels, et ce à travers des costumes, manuscrits, photographie, œuvres et créations de l’artiste.