Funérailles de M’hamed Boucetta

Dimanche 19 février 2017 vers 13h. Marrakech marque un moment d’arrêt. Hypnotisée. Un seul coin où il y avait de la vie et de l’agitation, l’ancienne médina du côté de Bennahid de là où avait vu le jour il y a 92 ans M’hamed Boucetta. Ce dimanche le leader historique du parti de l’istiqlal mort vendredi 17 février sera enterré. Des funérailles d’un grand. Il y avait le prince héritier My Hassan, le prince My Rachid, le chef du gouvernement, des ministres, les chefs de partis… les dirigeants de l’Istiqlal et ses cadres et une foule nombreuse de Marrakechie. L’oraison funèbre c’est My Mhamed Khalifa dirigeant du parti et ancien ministre qui l’à prononcée. Les larmes aux yeux. Les funérailles de Boucetta marqueront pour longtemps la mémoire des habitants de la ville.